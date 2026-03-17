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Apple adquiere la empresa de desarrollo de complementos MotionVFX para reforzar sus herramientas de edición de vídeo

La operación suma a una firma polaca especializada en efectos visuales y tecnología de inteligencia artificial para editores, lo que anticipa más funciones avanzadas y recursos creativos para la suite Creator Studio y usuarios profesionales de contenido digital

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MotionVFX confirmó su integración al equipo de Apple destacando que continuará produciendo contenido y efectos visuales para editores de vídeo, una labor que ha llevado adelante durante los últimos 15 años enfocándose en estándares de calidad, facilidad de uso y diseño alineados con los productos de la empresa estadounidense. Según informó Europa Press, Apple concretó la compra de esta firma polaca de desarrollo de complementos para software de edición, con la expectativa de robustecer herramientas como Final Cut Pro y otras plataformas dirigidas a creadores profesionales.

MotionVFX desarrolla plugins, plantillas y efectos visuales adaptados a distintos programas de edición de vídeo, entre los que figuran Final Cut Pro, DaVinci Resolve y Adobe Premiere, como detalló Europa Press. Antes de la operación, MotionVFX ya colaboraba como socia de Apple, facilitando la disposición de varios de sus complementos en el entorno Final Cut Pro. Ahora, la adquisición prevé la integración de más soluciones creativas, fundamentadas tanto en inteligencia artificial como en tecnología de seguimiento automático.

De acuerdo con Europa Press, los complementos producidos por MotionVFX cuentan con una alta penetración entre creadores de contenido digital —como editores de televisión y generadores de videos para diversas plataformas— ya que permiten añadir efectos de nivel cinematográfico en lapsos cortos. Herramientas como mFilmLook, impulsada por inteligencia artificial, posibilitan transformar secuencias habituales en escenas de aspecto cinematográfico mediante ajustes de color, grano, distorsión de lente y resplandores para obtener resultados realistas. Otras utilidades, como mCaptionsAI, ofrecen la generación de subtítulos automáticos en más de 90 idiomas, mientras que mUpscalerAI facilita la mejora de calidad visual hasta 8K, pasando por resoluciones como 1080p y 4K.

La variedad de herramientas de MotionVFX también incluye funciones de seguimiento 3D automático y rastreo de superficies, lo que amplía las capacidades de edición avanzada y agrega valor para creadores que requieren resultados profesionales. Antes de la incorporación a Apple, estos servicios estaban disponibles bajo un esquema de suscripción independiente, permitiendo su uso en diferentes plataformas, no restrigidas exclusivamente al ecosistema de Apple.

El medio Europa Press subrayó que tras la adquisición, MotionVFX no ha precisado cuál será el futuro de su actual modelo de suscripción ni si mantendrán la compatibilidad con programas ajenos a Apple, como DaVinci Resolve o Adobe Premiere. Esta incertidumbre abre interrogantes entre usuarios habituales de otras plataformas de edición y genera expectativas en torno a la integración de nuevas funciones dentro del software de Apple.

Se prevé, según publicó Europa Press, que la compra favorezca el desarrollo de características avanzadas para Final Cut Pro, Motion y el ecosistema Creator Studio, reforzando así el atractivo de las herramientas de edición de Apple para usuarios profesionales y creadores de contenido digital. La aparición de nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial y recursos creativos innovadores podría marcar una evolución relevante en la oferta de servicios de la compañía de Cupertino.

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