vivo V70 llega a España con fotografía profesional gracias al sensor telefoto ZEISS de 50 MP, batería de 6.500 mAh e IA

vivo ha lanzado en Europa su nuevo 'smartphone' enfocado en el retrato profesional vivo V70, que incorpora una cámara ZEISS Super Telephoto para retratos de 50 MP, herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial (IA), batería de 6.500 mAh y rendimiento mejorado con OriginOS 6.

La compañía ha desarrollado este nuevo dispositivo de gama media con capacidades de fotografía superiores y un rendimiento mejorado, convirtiéndolo en una opción "elegante y fiable para cualquier situación", como ha asegurado el director general de productos internacionales de vivo, Xun Qin.

Así, el nuevo vivo V70 cuenta con un diseño "elegante" marcado por un marco de aleación de aluminio de grado aeroespeacial para los bordes, esquinas redondeadas y pantalla plana con bordes ultrafinos. Concretamente, se ha lanzado en color negro y cuenta con un panel trasero diseñado para resistir huellas y arañazos, dado que está fabricado con cristal AG grabado.

La pantalla, por su parte, se basa en un panel OLED Ultra Clear de 6,59 pulgadas, con resolución 1.5K, que funciona a 120 Hz y ofrece 459 PPI. También cuenta con un sensor de huella ultrasónico 3D 2.0 que funciona "incluso con los dedos mojados".

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL ZEISS

Como foco principal de este dispositivo, vivo ha destacado el apartado de las cámaras, que ha sido desarrollado junto a ZEISS para ofrecer fotografía profesional, como es habitual en la marca, pero integrándola en la gama media.

En este caso, está equipado con un sensor ZEISS Super Telephoto de 50 MP para retrato. Se trata de una lente ultrasensible de 1/1,95 pulgadas y estabilización óptica de imagen (OIS), que permite obtener fotografías nítidas en entornos poco iluminados. Además su diseño periscópico permite alcanzar mayores niveles de zoom sin aumentar el grosor del dispositivo.

La cámara se completa con una lente principal ZEISS con OIS de 50 MP, que se basa en un sensor de 1/1,56 pulgadas, y una lente ZEISS ultra gran angular de 8 MP, que "aporta versatilidad". Siguiendo esta línea, la cámara frontal es un sensor ZEISS Group Selfie también de 50 MP que incluye autofoco, por lo que la firma asegura resultados nítidos tanto en 'selfies' individuales como en fotografías de grupos.

Junto a la configuración de la cámara, el vivo V70 también incluye un nuevo modo AI Stage Mode, que ha sido optimizado para llevar a cabo fotografías de alta calidad en escenarios. Este modo está impulsado por la inteligencia artificial de AI Image Enhanced Algorithm y de AI Style Portrait que, en conjunto, pueden alcanzar un zoom de hasta 10x, ofreciendo resultados nítidos y detallados.

Siguiendo esta línea ofrece igualmente el retrato multifocal ZEISS, que permite opciones como el retrato de 85 mm con ZEISS Sonnar Style Bokeh, o una fotografía de primer plano de 100 mm con ZEISS Planar Style Bokeh, que aporta toques clásicos.

El vídeo no se queda atrás, vivo ha matizado que, por primera vez en esta serie V, el V70 incorpora grabación de vídeo en 4K a 60 fps, de manera que permite capturar imágenes con alta fluidez. Además, incorpora un borrador de audio con IA, una función que detecta distintos tipos de sonido y elimina selectivamente aquellos ruidos no deseados.

De cara a impulsar la creatividad de los usuarios, el nuevo V70 dispone de herramientas impulsadas por IA que permiten facilitar la selección de ajustes y la posterior edición de las fotografías. Por ejemplo, estas herramientas permiten transformar cielos nublados en soleados, eliminar personas o realizar otro tipo de correcciones como la inclinación.

BATERÍA Y RENDIMIENTO

En lo relativo a la batería, cuenta con una BlueVolt de 6.500 mAh de larga duración, que ofrece autonomía "para todo el día". Asimismo ofrece carga rápida de 90 W, con lo que "añade horas de uso en tan solo unos minutos".

vivo asegura que el rendimiento del V70 es sólido para tareas de 'gaming', edición de contenido y multitarea. Esto se debe a que integra una memoria LPDDR5X de alto rendimiento y almacenamiento UFS 4.1, que permite una apertura más rápida de aplicaciones y mejor acceso a los archivos.

Este rendimiento se ve mejorado por su cámara de vapor "ultragrande" de 4.200 mm, que es la más grande integrada en esta serie y garantiza una gestión térmica "inteligente".

Asimismo, está equipado con la última versión del sistema operativo OriginOS 6, que ofrece cinco generaciones de actualizaciones de sistema y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Como ha explicado vivo, este sistema añade una "profunda" integración entre IA y sistema operativo, de cara a ofrecer un rendimiento "más inteligente" que mejora la productividad diaria de los usuarios junto con más opciones para controlar su privacidad.

Como resultado, ofrece opciones como Origin Island, una cápsula dinámica en la parte superior de la pantalla que muestra información relevante según el contexto. También dispone de la herramienta Creación con IA para impulsar la escritura, así como Subtítulos con IA para transcripciones y traducciones. A ello se le suman las capacidades del asistente Gemini de Google.

Este sistema también permite una conectividad multidispositivo para compartir y colaborar entre distintas aplicaciones y dispositivos de forma más sencilla, de la mano Transferencias con un toque y vivo Office Kit, que permiten compartir imágenes, archivos y documentos entre 'smartphones' vivo, iPhone compatibles y ordenadores.

Además de todo ello, vivo también ha resaltado que se trata de un 'smartphone' que cuenta con resistencia al polvo y al agua IP68 e IP69. Igualmente, puede soportar caídas desde hasta 1,8 metros y golpes desde distintos ángulos.

En cuanto a la conectividad, se extiende gracias a su función de señal de doble puente y optimizaciones de red específicas para entornos congestionados.

Con todo ello, el vivo V70 está disponible en España en su versión de 12 + 512 GB por 749 euros, aunque cuenta con un precio rebajado a 699 euros hasta el 29 de marzo. Igualmente, vivo ha señalado que lanzará una versión de 8 + 512 GB, junto con los colores gris y marrón, a partir del 30 de marzo.

VIVO V70 FE

vivo ha completado este lanzamiento con el anuncio del modelo vivo V70 FE, que estará disponible a partir del 30 de marzo y que apuesta por una cámara principal de 200 MP, batería de 7.000 mAh y un diseño ultra resistente.

Concretamente, se trata de una edición especial que se ha diseñado para ofrecer "una experiencia tecnológica total, combinando un sistema de cámaras de ultra alta resolución con una batería diseñada para los usuarios más exigentes".

En este sentido, vivo ha matizado que el sensor principal de 200 MP cuenta con estabilización óptica, una apertura de f/1.88 y un zoom digital de 30x. El sistema se completa con una cámara ultra gran angular de 120 grados y una cámara frontal de 32 MP, preparada para la grabación de vídeo en resolución 4K.

La cámara también incluye modos como Superluna, Fotografía Submarina y Cámara Vintage. Además, se completa con la conocida tecnología de iluminación Aura Light, incluida en modelos anteriores de la compañía.

La batería, por su parte, alcanza los 7.000 mAh lo que garantiza "energía para varias jornadas de uso intensivo", según vivo. Al igual que el V70, también cuenta con carga rápida de 90W. En este caso, su pantalla es AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución de 2.800 x 1.260 píxeles, 120 Hz de tasa de refresco y un brillo de hasta 1.900 nits. Todo ello, con certificación IP68 e IP69.

En su interior, cuenta con un procesador Dimensity 7360-Turbo (Octa-core 4 nm) con el que asegura un rendimiento fluido. Así, se acompaña de 8 GB de RAM Extendida, almacenamiento de hasta 512 GB y conectividad 5G Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM, Wi-Fi 6 y Puerto de Infrarojos.

El nuevo vivo V70 FE estará disponible desde 399 euros en los colores morado y azul.