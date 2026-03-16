Agencias

'Valor sentimental' deja sin premio a 'Sirat' en los Oscar 2026

La película noruega de Joachim Trier obtiene el reconocimiento de la Academia a mejor cinta internacional, mientras la propuesta española de Oliver Laxe, favorita en otras premiaciones europeas, se queda sin galardón en los Oscar 2026

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El equipo responsable del sonido de "Sirat", conformado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, marcó un hito al convertirse en el primer grupo totalmente femenino nominado al Oscar en la categoría de mejor sonido. Tal como publicó el medio de referencia, aunque su trabajo recibió amplia valoración en los circuitos europeos y obtuvo reconocimientos como los Premios del Cine Europeo, los Premios Goya y los Premios Gaudí, la película española dirigida por Oliver Laxe no resultó premiada en la gala de los Oscar 2026. El reconocimiento a la mejor cinta internacional recayó sobre la producción noruega "Valor sentimental", dirigida por Joachim Trier, que fue galardonada en la 98.ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

Según informó la prensa especializada, la entrega del premio a mejor película internacional estuvo a cargo de Priyanka Chopra y Javier Bardem. Antes de anunciar el resultado, el actor español exhibió en su solapa chapas con mensajes reivindicativos y expresó públicamente: "No a la guerra y libertad para Palestina". La competición en la categoría contaba, además de con "Sirat" y "Valor sentimental", con otras tres películas nominadas: la iraní "Un simple accidente" de Jafar Panahi, la brasileña "El agente secreto" de Kleber Mendonça Filho y la tunecina "La voz de Hind" de Kaouther Ben Hania.

El medio detalló que la nominación de "Sirat" representó la vigésima primera ocasión en la que una película española compitió por el Oscar a mejor película internacional, antes denominada mejor película de habla no inglesa. El historial de España en la categoría incluye cuatro victorias: "Volver a empezar" en 1982 (José Luis Garci), "Belle Époque" en 1993 (Fernando Trueba), "Todo sobre mi madre" en 1999 (Pedro Almodóvar) y "Mar adentro" en 2004 (Alejandro Amenábar). La primera presencia española se remonta a 1961, con la nominación de "Plácido" de Luis García Berlanga, y la nominación previa más reciente fue la de "La sociedad de la nieve" de J. A. Bayona, hace tres ediciones.

De acuerdo con la información difundida por el medio, "Sirat" también aspiraba al galardón de mejor sonido. En esa categoría, su equipo se enfrentaba a producciones como "Frankenstein", "Una batalla tras otra", "Los pecadores" y "F1: La película". Finalmente, el Oscar en este apartado fue otorgado a "F1: La película", con un equipo integrado por Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, mientras que Villavieja, Casanovas y Praderas quedaban nuevamente reconocidas por su contribución pionera en la industria.

El recorrido de "Sirat" durante la temporada de premios mostró una trayectoria de éxitos y reveses. Tras su presentación en la sección oficial del Festival de Cannes y su obtención del Gran Premio del Jurado, la cinta dirigida por Oliver Laxe se consolidó en los Premios del Cine Europeo con cinco reconocimientos: mejor montaje, mejor sonido, mejor dirección de producción, mejor dirección de casting y mejor dirección de fotografía, según consignó el medio.

A pesar de estos triunfos, "Sirat" no logró estatuillas en los Globos de Oro, en los que tenía dos nominaciones, ni en los BAFTA. Tampoco obtuvo el premio a la mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice Awards. No obstante, la película acumuló ocho premios en los Premios Gaudí y logró dos galardones entre siete posibles en los Premios Feroz.

En los Premios Goya, que tuvieron lugar en Barcelona semanas antes de la ceremonia de la Academia, "Sirat" se hizo con un mayor número de reconocimientos que "Los domingos", aunque esta última sobresalió en las categorías mejor película y mejor dirección. El medio informó que "Sirat" fue distinguida esencialmente en áreas técnicas, entre ellas mejor montaje, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía y mejor sonido.

Según destacó la prensa, mientras "Valor sentimental" se imponía como la mejor película internacional en los Oscar, la producción española de Oliver Laxe se reafirmaba como un referente técnico y artístico en los premios europeos, reflejando la diversidad de criterios y de resultados en los diferentes certámenes cinematográficos.

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