Trump tacha al Tribunal Supremo de "inepto" por su decisión de no citar al presidente de la Fed

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, solicitó que el juez federal James Boasberg sea apartado de los casos que lo involucran, además de proponer que se establezcan medidas disciplinarias severas contra jueces que considera corruptos. Según publicó Europa Press, Trump expresó estas opiniones tras destacar que Boasberg lleva años, en su criterio, persiguiéndolo tanto a él como a su entorno cercano.

El mandatario estadounidense arremetió en redes sociales contra el Tribunal Supremo, al que definió como “inepto y vergonzoso”, después de que esta instancia judicial rechazara citar a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el marco de una investigación sobre presunta negligencia en la renovación de la sede del banco central. De acuerdo con Europa Press, Trump manifestó que el tribunal, pese a su mayoría republicana, “no es lo que nuestros maravillosos fundadores pretendían que fuera la Corte Suprema de los Estados Unidos”. El jefe de Estado opinó que con decisiones como esta “están perjudicando a nuestro país y seguirán haciéndolo”, y anticipó que su opinión podría traerle futuras complicaciones.

Europa Press detalló que el juez Boasberg suspendió el viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia al considerar que la causa contra Powell tiene una naturaleza política y carece de fundamentos sólidos. Esta decisión motivó al presidente Trump a sostener que Powell ni siquiera está siendo investigado públicamente por lo que describió como una mala gestión al frente de la Reserva Federal. Trump señaló como motivo de crítica la existencia de “miles de millones de dólares en sobrecostes y años de retraso” en la renovación del edificio central de la Fed, que caracterizó como “un pozo sin fondo y una vergüenza para nuestro país ante el mundo entero”.

En dos mensajes extensos compartidos a través de sus canales oficiales, el presidente insistió en la necesidad de investigar al titular de la Fed por su gestión, considerando el desempeño de Powell como “grave incompetencia, deshonestidad total, o ambas cosas”, según reportó Europa Press. Añadió que, como resultado de su postura crítica, ha resultado víctima de acusaciones crueles e infundadas, a menudo atribuidas a jueces que describió como “chiflados, desagradables, corruptos y totalmente fuera de control”.

Además, Trump dirigió sus críticas a sentencias relacionadas con política comercial. Señaló que un reciente fallo, que declaró ilegales algunos de sus aranceles, terminó favoreciendo económicamente a países y empresas extranjeras que, según sus palabras, se han beneficiado de Estados Unidos. El presidente manifestó, según relató Europa Press, que “los cientos de miles de millones de dólares que nuestros adversarios quieren que nuestro país les devuelva a quienes han faltado al respeto a Estados Unidos hasta que yo llegué, deberían ser considerados, a ojos del público, como una razón más de la grave decadencia de Estados Unidos”.

Ante esto, Trump defendió su derecho absoluto a imponer aranceles de formas distintas, recordando la introducción de un arancel del 15 por ciento en respuesta al fallo judicial sobre esta materia. También insistió en que sus políticas económicas buscan revertir desventajas previas sufridas por el país, y atribuyó a la Corte Suprema la responsabilidad por lo que consideró entrega de “billones de dólares” a intereses extranjeros.

Durante sus pronunciamientos, el mandatario reiteró su convicción sobre supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020, en las cuales perdió frente al actual presidente Joe Biden. Insistió en la tesis del fraude electoral, crítica que sumó a sus denuncias de parcialidad en los tribunales. Según consignó Europa Press, Trump sostuvo que tanto los jueces como las sentencias demuestran una injusticia hacia los republicanos y hacia él personalmente, señalando que los tribunales actúan de manera injusta y con exceso de politización, siempre protegiendo a quienes, en su opinión, no deberían recibir esa protección.

Europa Press recordó que actualmente la Corte Suprema de Estados Unidos se compone de nueve magistrados, de los cuales seis cuentan con una orientación conservadora. Pese a esta configuración, Trump no ahorró en reproches hacia la máxima autoridad judicial, reiterando su desconfianza tanto en la objetividad como en las prioridades de sus miembros.

Estas declaraciones del mandatario reflejan tanto su postura frente a la gestión de Jerome Powell, como la profundidad de sus críticas hacia el máximo tribunal del país y la labor de la judicatura federal, en medio de disputas legales y políticas que persisten en el contexto estadounidense.