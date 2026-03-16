Trump critica la falta de "entusiasmo" de aliados de implicarse en una misión "menor" en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes la falta de "entusiasmo" de aliados internacionales a la hora de implicarse en una misión militar "menor" en el estrecho de Ormuz, insistiendo en sus críticas a los socios de la OTAN y afear que no participen en la operación propuesta por Washington cuando el Ejército estadounidense les ha protegido "durante 40 años".

En una intervención desde la Casa Blanca, Trump ha insistido en su idea de que socios internacionales participen en un despliegue militar que desbloquee el estrecho de Ormuz --escenario de ataques iraníes al tránsito marítimo en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica--.

"Recomendamos encarecidamente a otras naciones cuyas economías dependen del Estrecho mucho más que la nuestra. Nosotros obtenemos menos del 1% de nuestro petróleo del estrecho, y algunos países obtienen mucho más", ha incidido, para reiterar que Japón obtiene el 95% de su petróleo, China el 90% y Corea del Sur en torno al 35%. "Así que queremos que vengan y nos ayuden con el estrecho", ha subrayado.

Sobre el apoyo recibido a su iniciativa de que actores internacionales asistan a Estados Unidos a controlar Ormuz, después de que países como Francia, Alemania o Reino Unido hayan descartado el despliegue inmediato, el dirigente estadounidense ha dicho que "numerosos países" han confirmado que "están en camino", pero que mientras algunos "están muy entusiasmados", "hay otros que no".

"Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchísimos años. Los hemos protegido de terribles amenazas externas, y no estaban tan entusiasmados", ha criticado Trump, quien ha recalcado que "el nivel de entusiasmo me importa", en particular en países, sin mencionarlos, en los que Estados Unidos tiene "45.000 soldados protegiéndolos de cualquier peligro".

"¿Quiere decir que durante 40 años los hemos estado protegiendo y no quieren involucrarse? Y eso es algo muy menor, se van a disparar muy pocos tiros porque no les quedan muchos", ha señalado.

Trump reclamó este sábado que actores internacionales, en particular los más afectados por el bloqueo del paso de Ormuz, participen junto a Estados Unidos en una misión que desbloquee el estrecho, escenario de ataques iraníes durante las últimas semanas.