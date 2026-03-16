Santander lanza Getnet en Colombia para reforzar su negocio de pagos en Latinoamérica

El consejero delegado de Getnet en Colombia y Argentina, Federico Balige, subrayó el carácter estratégico y dinámico del mercado colombiano, asegurando que la integración de Getnet permitirá a las empresas locales conectarse con el ecosistema de pagos de Latinoamérica mediante una infraestructura tecnológica unificada. Esta apuesta forma parte de una hoja de ruta que, según informó Banco Santander a través de un comunicado recogido por distintos medios, busca robustecer su presencia en el sector de pagos de la región con una propuesta enfocada en innovación y seguridad para las empresas.

De acuerdo con el comunicado difundido por Santander, la decisión de entrar en Colombia con Getnet responde a la meta de fortalecer el negocio de pagos en Latinoamérica y ampliar el alcance regional de la filial fintech. El banco detalló que, al ofrecer capacidades avanzadas en prevención de fraude, procesamiento de pagos y aceptación local para comercio electrónico, Getnet se posiciona como una solución tecnológica integral tanto para empresas nacionales como para multinacionales que operan o desean expandirse en la región.

Además, el medio señaló que Getnet se presenta como una herramienta que facilita la conectividad entre los comercios colombianos y otros países de Latinoamérica, al operar sobre una plataforma tecnológica común cuyo objetivo es servir como puente digital en los procesos de compra, venta y manejo de recursos entre naciones. Según subraya Santander, el despliegue de Getnet ofrecerá ventajas competitivas en conectividad internacional, integración de servicios y acceso a soluciones diseñadas para responder tanto a las necesidades locales como regionales.

La empresa comunicó que continúa con su plan de expansión tanto en Latinoamérica como en Europa, afianzando su rol como uno de los habilitadores principales para el comercio regional y global. Entre los datos aportados, Santander informó que en 2025 Getnet procesó más de 238.000 millones de euros a través de 10.500 millones de transacciones, atendiendo a una base de 1,2 millones de clientes. Estas cifras, según indica el propio banco, lo posicionan como el mayor adquirente en la región por volumen de transacciones y lo sitúan entre los diez principales en el ámbito mundial.

El medio puntualizó que la filial opera en Colombia con una oferta limitada para particulares, centrada principalmente en productos como depósitos remunerados, créditos para vehículos y microcréditos. En contraposición, la cartera empresarial de Santander en el país incluye un portafolio más amplio de servicios, desde soluciones integradas para gestión de efectivo y financiamiento de comercio exterior ('trade finance'), hasta modelos de gestión de pagos como el 'confirming'.

Santander argumentó que la entrada de Getnet traerá consigo beneficios orientados a la reducción de riesgos asociados a fraudes y permitirá una mayor eficiencia en el procesamiento de pagos para empresas de diversos tamaños. El banco afirmó que este movimiento responde a una demanda creciente en el sector empresarial colombiano por plataformas digitales que garanticen seguridad, escalabilidad y facilidad de acceso a los mercados latinoamericanos e internacionales.

Según publicó la entidad, la elección de Colombia como nuevo mercado para Getnet responde tanto a su condición de plaza estratégica dentro de la región como al crecimiento de la economía digital y el comercio electrónico en el país. Santander considera que el entorno colombiano ofrece condiciones propicias para la adopción de herramientas tecnológicas que optimicen la gestión de pagos y la integración de las empresas colombianas en cadenas de valor que trascienden fronteras nacionales.

En su declaración, Federico Balige resaltó que la expansión de Getnet no solo ofrecerá mayores alternativas a los comercios locales, sino que impulsará la conectividad de estos con el resto del continente. El directivo afirmó que la visión de Getnet apunta a consolidar una verdadera plataforma regional, pensada para empresas que buscan contar con una infraestructura común y eficiente que facilite operaciones comerciales digitales en Latinoamérica.

El banco destacó, según consignó el comunicado, la relevancia de su red tecnológica y su capacidad para posicionar a Getnet como puerta de entrada tanto para compañías nacionales interesadas en expandir operaciones como para multinacionales que requieren integración y agilidad en la gestión de pagos regionales. Santander puntualizó que con la puesta en marcha de Getnet en Colombia esperan contribuir al desarrollo de un entorno de pagos más avanzado, seguro y adaptable a la evolución del comercio digital.

El medio reforzó que el lanzamiento de Getnet en Colombia se inscribe en la estrategia de transición hacia soluciones financieras digitales que permitan a las empresas locales y extranjeras beneficiarse de una oferta integral en procesamiento de pagos, prevención del fraude y acceso a herramientas que promueven la conectividad y la eficiencia empresarial en el ámbito latinoamericano.