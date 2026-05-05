México repatria a connacional detenida por Israel que viajaba en Flotilla Global Sumud

Ciudad de México, 4 may (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este lunes que una connacional que viajaba en la Flotilla Global Sumud fue repatriada tras ser detenida por las autoridades israelíes en aguas internacionales, en un operativo al que calificó como una violación al derecho internacional.

"México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia", afirmó la Cancillería en un comunicado.

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Indicó que a través de canales diplomáticos, México transmitió a Israel "con la mayor firmeza" su rechazo a la retención de los activistas.

Sobre la mexicana repatriada, de quien no se dio a conocer su identidad, detalló que fue recibida este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras ser asistida por autoridades diplomáticas en Grecia y Turquía, y ya se encuentra con su familia.

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Además, señaló que se mantiene contacto con otros siete mexicanos que no fueron interceptados, "quienes hasta ahora se reportan bien", así como con sus familiares.

La Flotilla Global Sumud —compuesta por 58 embarcaciones con activistas de varias nacionalidades— denunció a finales de abril haber sido rodeada e interceptada por barcos militares israelíes en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia.

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Según la propia organización, 22 embarcaciones fueron interceptadas durante la madrugada del jueves 30 de abril, en una operación que se desarrolló de forma escalonada y a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí, donde las fuerzas navales israelíes abordaron naves, bloquearon comunicaciones y trasladaron a algunos de los activistas detenidos.

Organizaciones como Amnistía Internacional calificaron la detención de 175 activistas y la interceptación de 22 embarcaciones como "ilegal" ya que ocurrieron en aguas internacionales.

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La Flotilla, que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí sobre la Franja exigió garantías para los participantes de estas actividades. EFE