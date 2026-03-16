Rusia y Kenia acuerdan poner fin al reclutamiento de ciudadanos kenianos para combatir en la guerra de Ucrania

Las autoridades kenianas calculan que más de 1.000 ciudadanos de su país partieron hacia Rusia después de recibir ofertas laborales con atractivas condiciones, pero esas propuestas finalmente derivaron en su incorporación al ejército ruso. Sobre esta base, Nairobi y Moscú han decidido impulsar una nueva coordinación diplomática con el objetivo de impedir que nacionales de Kenia sean reclutados para participar en la guerra en Ucrania, una iniciativa anunciada oficialmente tras el aumento de las denuncias de familiares y las advertencias de los servicios de inteligencia. Según publicó el medio original, el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, informó que la decisión se adoptó tras una reunión en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Durante la conferencia de prensa celebrada en la capital rusa, Mudavadi explicó que ambos gobiernos acordaron eliminar la posibilidad de que kenianos sean reclutados a través del Ministerio de Defensa con destino al conflicto armado. El responsable de la diplomacia keniana sostuvo: “Hemos acordado (junto con Rusia) que los kenianos no serán reclutados a través del Ministerio de Defensa. Ya no podrán alistarse en las operaciones especiales (en alusión a la guerra de Ucrania)”. El medio detalló que la medida responde a una preocupación creciente de familias kenianas, quienes alertaron sobre engaños relacionados con supuestas ofertas de empleo que motivaron los viajes a Rusia.

El medio subrayó que la cooperación entre los dos países no se limitará a este asunto. Mudavadi manifestó que la asociación con Rusia no debe estar condicionada exclusivamente a cuestiones de seguridad y contratación militar, e hizo referencia a la trayectoria diplomática construida desde el reconocimiento de la independencia de Kenia por parte de Rusia. “Kenia y Rusia mantienen una alianza desde hace más de 60 años. Casi inmediatamente después de nuestra independencia, Rusia fue uno de los primeros países en reconocerla”, afirmó Mudavadi según detalló la fuente.

La implementación de este nuevo acuerdo contempla reforzar la asistencia consular de Nairobi en territorio ruso, priorizando la atención a los ciudadanos que requieran apoyo o visitas, por ejemplo en hospitales. El canciller keniano indicó que el servicio consular se encargará de gestionar cualquier requerimiento de asistencia de kenianos que se encuentren “en necesidad de ayuda o visitas en hospitales”, a través de los canales diplomáticos regulares. De acuerdo con el medio, la finalidad de la visita oficial fue generar un contacto directo entre los gobiernos y prevenir riesgos relacionados con procesos de reclutamiento engañoso.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, defendió que todas las personas de nacionalidad keniana que participaron en la guerra de Ucrania lo hicieron en base a su propia decisión y con pleno conocimiento de la legislación nacional. Según Lavrov, tras la finalización de sus contratos militares, estos ciudadanos extranjeros no quedan sujetos a repatriación, y pueden elegir libremente sus acciones futuras en territorio ruso. El jefe de la diplomacia rusa declaró, según recogió el medio: “Simplemente se convierten en personas sin contrato y pueden decidir sus acciones como deseen. Además, incluso durante la vigencia del contrato, el ciudadano keniano, o de cualquier otro país, puede suspender su participación por diversos motivos”.

El representante ruso remarcó su disposición a mantener un tono de cooperación con Nairobi y coincidió con Mudavadi en que el problema del reclutamiento no debe convertirse en el eje de la relación bilateral. Lavrov recordó la extensa historia de alianzas entre ambos países, a la que calificó como parte de “una larga historia de lucha conjunta por la justicia”.

Según consignó el medio, los servicios de inteligencia kenianos detectaron que al menos un millar de ciudadanos de Kenia llegaron a Rusia seducidos por promesas de empleos con salarios atractivos. No obstante, muchos de ellos acabaron integrando las filas del ejército. La preocupación en Nairobi escaló tras los reiterados reportes sobre los riesgos que enfrentaban estos reclutas, lo que motivó a las autoridades kenianas a actuar e impulsar la citada coordinación diplomática.

El avance hacia la restricción del reclutamiento involucra tanto la vigilancia de procesos de contratación como el seguimiento de casos individuales de kenianos en Rusia que pudieran requerir protección o asistencia. El gobierno de Kenia expresa que no aspira a que la relación con Moscú pivote en torno a cuestiones de defensa, sino que prefieren mantener los lazos en un marco más amplio de cooperación política y económica, según reportó el medio.

La guerra de Ucrania se desarrolla desde el 24 de febrero de 2022, cuando inició la ofensiva militar estadounidense bajo la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, y desde entonces ha generado múltiples consecuencias que afectan a países fuera de las fronteras europeas, tanto en materia de seguridad como de migración y derechos humanos. La decisión conjunta entre Moscú y Nairobi representa un paso para proteger a los ciudadanos kenianos de prácticas de captación vinculadas al conflicto y aspira a restablecer la confianza y la colaboración en otros aspectos de la relación bilateral, detalló el medio.

Fuentes oficiales concluyen que la nueva coordinación diplomática incluye medidas específicas de seguimiento a los nacionales kenianos y la canalización de sus necesidades a través de las autoridades consulares. El acuerdo anunciado tras la reunión bilateral espera frenar el flujo de reclutas y responder a las demandas de las familias que buscan mayor protección y transparencia en la movilidad hacia el exterior, especialmente en contextos de conflicto armado.