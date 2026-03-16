Reino Unido afirma que trabaja en un "plan colectivo y creíble" para reabrir Ormuz

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha indicado este lunes que trabaja en un "plan colectivo" con actores internacionales, también socios europeos, para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz "lo antes posible" y de esta forma "aliviar los impactos económicos" de la guerra en Irán.

En rueda de prensa en la que ha anunciado medidas a nivel nacional para paliar el alza de los precios energéticos, el líder británico ha insistido en que, en última instancia, hay que reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad en el mercado por lo que estudia distintas opciones para una iniciativa "creíble", pero no está todavía en una situación de adoptar decisiones.

"Esa no es una tarea sencilla. Por eso estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, en un plan colectivo que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos", ha indicado.

Después de mantener las últimas horas una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en la acción colectiva en el estratégico paso comercial, el líder laborista ha insistido en la necesidad de contar con un "plan viable" en Ormuz que cuente con "el mayor número posible de socios".

"Ese ha sido nuestro objetivo declarado aquí, especialmente hablando con socios europeos, inevitablemente también con socios del Golfo y con Estados Unidos, porque necesitamos un plan creíble y viable si es posible. Y esto, por decirlo suavemente, no es fácil", ha señalado, sin confirmar la participación directa de Reino Unido en una misión ante la exigencia de Trump lanzada a sus socios para que participen en un despliegue que desbloquee el estrecho, escenario de ataques iraníes las últimas semanas.

"Tenemos que asegurarnos de tener ese plan creíble en marcha", ha argumentado, para señalar que Londres cuenta con sistemas de búsqueda de minas que ya están en la región del golfo Pérsico y discute el despliegue de capacidades de lucha contra drones.

ACUERDO CON IRÁN PARA CONTENER SU AMENAZA MILITAR

Al inicio de su intervención, el primer ministro británico ha destacado que la operación de Estados Unidos contra la República Islámica "ha debilitado enormemente la capacidad militar del aborrecible régimen en Irán", si bien cabe pensar en los próximos pasos en relación con el futuro del país centroasiático, punto en el que ha defendido un pacto con Teherán.

"La cuestión es: ¿qué viene después? Cuando los combates se detengan, vamos a necesitar algún tipo de acuerdo negociado para contener la amenaza que representa Irán", ha expuesto.

Starmer ha apostado así por un pacto con Teherán el que "limitar la capacidad para reconstruir su programa nuclear, deje de plantear una amenaza con misiles balísticos y arme a sus milicias proxy, y limite la amenaza que pueden suponer para el transporte marítimo internacional".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, lanzada por sorpresa el 28 de febrero, si bien la organización no gubernamental HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

En la última semana, la atención mundial se ha traslado al estrecho de Ormuz, donde Irán ha lanzado ataques contra buques cargueros y petroleros lo que 'de facto' está limitando el tráfico en esta vía estratégica para el comercio internacional. Esta zona fue escenario de los últimos ataques lanzados por Washington contra la estratégica isla de Jark, por la que Irán exporta el 90% de su crudo.