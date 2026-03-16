Macron pide a Irán cesar "inmediatamente" sus ataques y llama a restablecer la libre navegación en Ormuz

Francia ha remarcado que la escalada de enfrentamientos en Oriente Próximo se traduce en riesgos no solo para la política regional, sino también para la seguridad internacional, el libre comercio y la integridad de los ciudadanos europeos destacados en la zona. De acuerdo con la agencia Europa Press, el presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó de manera directa al gobierno iraní la finalización inmediata de sus operaciones militares, tras el fallecimiento del suboficial Arnaud Frion, que se convierte en el primer militar europeo en perder la vida después del reciente repunte de tensiones bélicas en la región. En la conversación mantenida este domingo con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, Macron advirtió sobre las consecuencias de una escalada que, desde su perspectiva, sitúa a toda la región en una situación de profundo desorden, con réplicas a corto y largo plazo.

Según informó Europa Press, durante el intercambio, Macron afirmó que “la escalada descontrolada a la que asistimos está sumiendo a toda la región en el caos, con graves consecuencias hoy y en los años venideros”. El mandatario enfatizó que los ataques ejecutados directamente o mediante grupos afines en Líbano e Irak por parte de Teherán son “inaceptables”, remarcando la urgencia de su cese inmediato. Además, Macron transmitió que es el pueblo iraní, junto con la población del resto de países de la región, quien soporta el mayor impacto del conflicto actual. El jefe del Ejecutivo francés hizo énfasis en la necesidad de que Irán ponga fin a sus acciones tanto de forma directa como a través de aliados armados presentes en países vecinos.

Europa Press detalló que uno de los temas centrales abordados en la conversación entre los mandatarios fue el bloqueo a la navegación impuesto por el Ejército de Irán en el estrecho de Ormuz, un paso considerado clave para el comercio mundial de hidrocarburos. Macron manifestó su respaldo a la “libertad de navegación” y demandó que la situación en el estrecho se normalice “lo antes posible”. El mandatario francés insistió en que Francia solo actúa en cumplimiento de un marco defensivo, cuyo objetivo es la protección de sus propios intereses, tanto como la seguridad de sus socios regionales y el comercio internacional que depende de ese corredor estratégico.

En relación al ataque contra una base internacional en Erbil, en la provincia iraquí, que resultó en la muerte del suboficial Frion, Macron recordó la importancia de velar por la seguridad del contingente internacional desplegado en la zona, especialmente a raíz de la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes y la posterior respuesta de Irán con misiles dirigidos a Israel y a emplazamientos militares estadounidenses. Este contexto evidencia, según reportó Europa Press, la creciente vulnerabilidad de las fuerzas europeas en Oriente Próximo cuando los intereses de potencias globales derivan en confrontaciones directas.

Dentro de esa lógica, Macron expresó al presidente Pezeshkian que solo un nuevo entramado de acuerdos políticos y de seguridad podrá proporcionar estabilidad y seguridad duradera a todas las partes implicadas en el área. En sus propias palabras, el líder francés planteó que este marco deberá garantizar que Irán “nunca adquiera armas nucleares” y también abordar las preocupaciones internacionales respecto a su programa de misiles balísticos y aquellas actividades que considera disruptivas tanto a nivel regional como internacional. Informó Europa Press que esta exigencia forma parte integral de la postura francesa en los debates multilaterales sobre la seguridad en Oriente Próximo.

Respecto a las iniciativas internacionales propuestas para mitigar la tensión, la fuente reportó que, mientras el Gobierno francés ha descartado de momento participar en la misión naval impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, Macron reiteró la necesidad de restablecer la libre navegación lo antes posible, subrayando sus implicaciones económicas y estratégicas globales.

En cuanto a las cuestiones consulares y de derechos humanos, Europa Press consignó que Macron pidió de manera explícita la liberación y repatriación rápida de los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes estuvieron detenidos en Irán desde 2022 bajo acusaciones de espionaje. Ambos fueron liberados el 4 de noviembre de 2025 y se trasladaron a la Embajada francesa en Teherán, de acuerdo con el anuncio oficial del propio presidente francés. Macron manifestó que la prolongación de su reclusión ha representado una situación insostenible, afirmando: “He instado al presidente iraní a que permita a Cécile Kohler y Jacques Paris regresar sanos y salvos a Francia lo antes posible. Su calvario se ha prolongado demasiado y su lugar está junto a sus seres queridos”.

Europa Press destacó que la firmeza de la posición francesa responde tanto al carácter estratégico del estrecho de Ormuz para el comercio internacional de petróleo, como al reciente agravamiento de la situación militar en la región, con la implicación de potencias locales y globales, y sus efectos sobre la seguridad de ciudadanos y tropas desplegadas. Además, el diálogo entre Macron y Pezeshkian subrayó la preocupación de países de la Unión Europea por un potencial recrudecimiento de la crisis regional y sus consecuencias sobre la estabilidad del comercio y la seguridad internacional.