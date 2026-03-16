Los reyes visitarán este martes Jaén para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad

Los Baños Árabes de Jaén, monumento del siglo XI y galardonado hace cuarenta años con el Premio Europa Nostra por su rehabilitación, formarán parte de la agenda que desarrollarán los reyes de España durante su recorrido por la capital jiennense. Está previsto que la visita al emblemático espacio, situado bajo el Palacio de Villardompardo y reconocido por su envergadura y estado de conservación, cierre la jornada real, marcada por los actos de conmemoración de los 1.200 años desde que Jaén adquirió el estatus de capital. Según publicó el medio de comunicación, el martes los monarcas recorrerán varios de los puntos más significativos de la ciudad en un contexto de homenaje y celebración institucional.

Tal como detalló la publicación, los actos oficiales comenzarán a las 12:15 en la plaza de Santa María. Allí, los reyes serán recibidos por el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto con otros representantes institucionales. La agenda contempla una visita al Ayuntamiento, donde está prevista la firma en el libro de honor y una salida al balcón para un saludo público.

El recorrido continuará a pie hasta el renovado Salón Mudéjar, donde los reyes visitarán una exposición dedicada al 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén. La exposición, que concentra materiales y testimonios sobre la importancia histórica de la ciudad, constituye uno de los actos centrales de la jornada, enmarcado en el conjunto de actividades impulsadas por la comisión organizadora del aniversario, presidida de forma honorífica por Felipe VI, según consignó la fuente.

La presencia de Felipe VI y la reina Letizia cobra especial relevancia al tratarse de la primera visita conjunta a la capital jiennense desde que ambos ostentan la jefatura del Estado. De acuerdo con el relato publicado por el medio, la anterior ocasión en que los reyes tenían programada una visita, el 29 de abril de 2025, la cita tuvo que cancelarse debido a un apagón que afectó a todo el territorio nacional. Tras aquel incidente y la promesa de regresar, la ciudad se ha preparado para recibir a los monarcas once meses después.

El alcalde Julio Millán, según reportó el medio, difundió un bando invitando a la ciudadanía a acudir a los distintos puntos del recorrido y participar activamente en la bienvenida a los reyes. Se espera una notable presencia de público a lo largo de la jornada, motivada tanto por el evento institucional como por el significado histórico de la conmemoración.

En el perfil de las visitas reales a Jaén, la fuente recordó que Felipe VI y la reina Letizia acudieron por primera vez juntos a la ciudad en enero de 2008, entonces como Príncipes de Asturias, para inaugurar el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Desde entonces, el rey ha realizado visitas individuales a Jaén, entre las que figuran la inauguración del Museo Íbero en diciembre de 2017, la clausura del II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja en abril de 2019, y la visita a Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, en septiembre de 2021.

Además de los eventos en la capital, el medio también informó de otras visitas oficiales de los monarcas en la provincia, destacando la estancia de ambos en Bailén en julio de 2018 durante el acto de conmemoración del 210 aniversario de la victoria sobre el ejército francés.

La jornada del martes tiene previstos actos oficiales, encuentros con autoridades y recorridos por enclaves históricos. El momento culminante será el paso de los monarcas por los Baños Árabes. La visita coincide con el interés en resaltar el patrimonio y la trayectoria histórica de Jaén, subrayando, según el relato del medio, el carácter único de estos baños por sus dimensiones y adecuada conservación en el contexto occidental.

El medio también describió cómo la conmemoración de los 1.200 años de capitalidad genera un marco para la colaboración institucional, el impulso a la cultura local y la valorización de los símbolos urbanos. La implicación de Felipe VI como presidente de honor de la comisión organizadora refleja el respaldo de la Casa Real a la significación histórica y social de este aniversario para la ciudad andaluza.