La actividad económica de Brasil subió en enero un 0,8% mensual y un 2,3% interanual, según el Banco Central

La participación del sector agropecuario en el total de la actividad económica brasileña alcanzó el 6,1% durante enero, de acuerdo con el informe divulgado por el Banco Central de Brasil. Este dato cobra relevancia en el contexto del comportamiento reciente de los principales sectores productivos del país, que exhibieron evolución positiva en el arranque del año. El informe detalla que la actividad económica de Brasil experimentó un crecimiento del 0,8% en términos mensuales y del 2,3% en la comparación interanual, dejando atrás el descenso del 0,2% mensual registrado en diciembre.

Según publicó el Banco Central de Brasil, el índice de actividad económica IBC-Br, utilizado para anticipar tendencias en la economía nacional, reflejó ese avance mensual del 0,8% en enero. El instituto emisor precisó que, en el escenario donde se excluye el aporte del sector rural, el incremento alcanzaría el 0,9%, lo que contrasta con la caída de 0,3% observada en el mes previo bajo la misma metodología. Esta dinámica sugiere que los sectores no agropecuarios impulsaron el repunte general del indicador.

El sector agropecuario registró un retroceso del 1,5% en enero respecto al mes anterior, mientras que otros segmentos clave de la economía brasileña presentaron cifras positivas. La industria avanzó un 0,4%, los servicios crecieron un 0,8% y los impuestos recaudados sumaron un 0,5%. Tales datos muestran una recuperación más amplia en la economía, pese a la contracción puntual en la actividad agropecuaria durante el primer mes del año.

Tal como detalló el informe del Banco Central de Brasil, la perspectiva interanual arrojó una expansión del 2,3% en el IBC-Br. En este lapso de doce meses, el componente agropecuario del índice se elevó un 12,3%, mientras que el desempeño de las manufacturas mostró una mejora del 1%. El sector servicios, por su parte, aumentó un 2,1%, y la recaudación por impuestos avanzó un 0,7%. Los datos interanuales exhiben una importante contribución del sector rural al dinamismo económico, aunque al registrar la economía sin contar este componente, la subida fue del 1,6%.

El IBC-Br, según informó el Banco Central de Brasil, es considerado un indicador complementario al Producto Interno Bruto (PIB). Mientras el PIB presenta una evaluación global y consolidada de la economía, el IBC-Br permite un seguimiento más actualizado de las fluctuaciones económicas del país. Esta herramienta es clave para que analistas y autoridades monitoricen cambios inmediatos en la actividad económica, lo que resulta relevante para la toma de decisiones en materia de política económica.

El reporte del instituto monetario brasileño destaca así cómo la economía logró revertir la desaceleración experimentada en diciembre, con el papel de los sectores industrial y de servicios ganando importancia en el inicio de 2024. El documento revela diferencias sectoriales marcadas, ya que el dinamismo observado en el rubro rural durante el año anterior pierde impulso en el corto plazo, mientras industrias tradicionales y el sector terciario retoman tracción.

Los datos publicados por el Banco Central también sugieren que la mayor parte del crecimiento mensual no provino de actividades rurales, sino de una reactivación en el conjunto de la economía, sobre todo en servicios e industria. El informe posiciona la coyuntura de enero como el reflejo de un entorno más favorable, que corrige la leve caída del último mes de 2023 y confirma la influencia de factores diversos en la principal economía sudamericana.