El tenista español Carlos Alcaraz sigue en el número uno pese al título de Jannik Sinner en Indian Wells

La clasificación ATP muestra una brecha de 2.150 puntos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la conclusión del Masters 1000 de Indian Wells. De acuerdo con lo publicado por el medio, Sinner recortó distancias después de obtener el título en el desierto californiano, pero no logró desplazar al murciano del primer puesto mundial, ya que Alcaraz alcanzó las semifinales y sumó suficientes puntos para conservar su liderazgo.

Según informó la fuente, Alcaraz se mantuvo en la cima de la clasificación pese a la que fue su primera derrota de la temporada. Actualmente, cuenta con 13.550 puntos en el ranking, mientras que Sinner, ahora segundo, suma 11.400. En las próximas semanas, tendrán lugar los encuentros del Masters 1000 de Miami, donde Alcaraz solo defenderá 10 puntos, por lo que el máximo riesgo de pérdida sería de 1.010 puntos. Esta circunstancia permite al tenista español encarar el próximo torneo con una amplia ventaja sobre su inmediato perseguidor.

El medio detalló que Novak Djokovic ocupa la tercera posición con 5.370 puntos, mientras que Alexander Zverev y Lorenzo Musetti completan los cinco primeros lugares con 4.905 y 4.365 puntos, respectivamente. En el grupo de los diez primeros figuran también Alex de Minaur (4.185), Taylor Fritz (4.170), Felix Auger-Aliassime (4.000), Ben Shelton (3.860) y Daniil Medvedev (3.610), quien regresó al Top 10 tras llegar a la final en Indian Wells y eliminar a Alcaraz en semifinales.

Alejandro Davidovich Fokina sigue entre los veinte mejores tenistas del mundo al situarse en la posición diecisiete con 2.260 puntos. Otro español, Jaume Munar, figura en el puesto treinta y cinco con 1.225 puntos, consolidando así su presencia dentro del Top 50 mundial, según publicó la fuente. La lista de españoles en el ranking la completa Roberto Bautista Agut, que se encuentra en el puesto ochenta y nueve con 668 puntos.

En la clasificación femenina, Aryna Sabalenka se afianzó como líder de la WTA al sumar su primer título en Indian Wells, donde en la final venció a Elena Rybakina. Este resultado permite a Sabalenka acumular 11.025 puntos, superando ampliamente a Rybakina, que ahora es segunda con 7.783 puntos. Swiatek, con 7.413 puntos, queda en la tercera posición, mientras Coco Gauff y Jessica Pegula, con 6.748 y 6.678 unidades respectivamente, completan el top cinco.

El medio resaltó que Amanda Anisimova se encuentra en la sexta plaza con 6.180 puntos, seguida por Jasmine Paolini (4.232), Elina Svitolina (4.020), Victoria Mboko (3.351) y Mirra Andreeva (3.066), quienes figuran entre las diez mejores del ranking WTA.

Respecto al rendimiento de las tenistas españolas, Cristina Bucsa alcanzó por primera vez en su carrera el puesto treinta del ranking, gracias a superar la segunda ronda en el torneo californiano. Jessica Bouzas Maneiro también alcanzó una nueva mejor marca personal al ubicarse en el puesto cuarenta y ocho, tras obtener una victoria en Indian Wells. La fuente indicó que Paula Badosa celebró su regreso al Top 100 después de clasificarse para las semifinales del torneo WTA 150 de Austín, logrando así su mejor racha desde el Abierto de Australia de la temporada anterior. Actualmente, Badosa ostenta la posición número cien, tras encadenar tres triunfos consecutivos en el mencionado certamen de categoría menor.

Indian Wells representó el primer Masters 1000 del año, un punto clave en la temporada de tenis que supuso movimientos relevantes entre los mejores clasificados de ambos circuitos. Según consignó la información, mientras Sinner acortó diferencias en la lucha por el liderazgo del circuito masculino, Sabalenka y Rybakina se consolidaron en las primeras posiciones del femenino, marcando la pauta del inicio de la gira estadounidense.

En el contexto del tenis español, tanto la presencia de Alcaraz como la de Davidovich dentro de los veinte primeros, junto con los buenos resultados de Munar y el retorno de Badosa al grupo de las cien mejores, suponen un refuerzo para el panorama nacional en los cuadros de élite del tenis mundial. Según el medio, la regularidad de estos jugadores y jugadoras, sumada a los buenos resultados recientes en torneos de alto nivel, constituye una base sólida en las perspectivas del tenis español para el resto de la temporada.

La tabla proporcionada por la fuente muestra las siguientes posiciones destacadas: en el circuito ATP, Alcaraz (13.550 puntos), Sinner (11.400), Djokovic (5.370), Zverev (4.905), Musetti (4.365), De Minaur (4.185), Fritz (4.170), Auger-Aliassime (4.000), Shelton (3.860) y Medvedev (3.610) ocupan los primeros puestos, mientras que en el circuito WTA figuran Sabalenka (11.025), Rybakina (7.783), Swiatek (7.413), Gauff (6.748), Pegula (6.678), Anisimova (6.180), Paolini (4.232), Svitolina (4.020), Mboko (3.351) y Andreeva (3.066) en el Top 10 femenino.

El escenario definido por los resultados de Indian Wells y las consecuencias en las clasificaciones mundiales introduce varios focos de atención para los torneos venideros, donde la defensa de puntos y la lucha por la supremacía en el ranking volverán a ser eje del interés tanto para los protagonistas como para los aficionados, reportó la fuente.