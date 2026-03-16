EEUU señala que centra sus ataques en la industria militar de Irán tras destruir más de cien medios navales

El comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, ofreció declaraciones en las que presentó ejemplos de recientes ataques realizados contra instalaciones consideradas como centros de producción de armamento en Irán. En su mensaje, Cooper señaló la destrucción de numerosos objetivos, incluyendo fábricas de drones navales, torpedos, depósitos militares y otras infraestructuras asociadas al mando de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. De acuerdo con el reporte publicado por el medio que cubre estos acontecimientos, la ofensiva tiene como objetivo frenar de manera sostenida la capacidad de fabricación militar iraní, alejándose de medidas meramente defensivas para centrarse en la eliminación de la maquinaria de producción armamentística.

Según detalló el medio, el Ejército estadounidense ha intensificado su campaña contra infraestructuras estratégicas vinculadas a la defensa en Irán tras la destrucción de más de cien medios navales iraníes en el marco de una oleada de ataques aéreos. Cooper remarcó que estas acciones buscan "desmantelar la base industrial de defensa de Irán", con la finalidad, según afirmó, de "evitar amenazas al resto del mundo en el futuro". El operativo, según lo descrito por Cooper y reportado por la fuente, no se limita solo al ataque de lanzadores o a la interceptación de misiles y drones, sino que apunta a eliminar la red más amplia de fabricación armamentística que sustenta la capacidad ofensiva iraní.

El oficial estadounidense puso especial énfasis en los resultados obtenidos en áreas marítimas, asegurando que la ofensiva ha destruido más de un centenar de embarcaciones navales iraníes. "Hemos destruido con éxito más de 100 embarcaciones navales iraníes, y aún no hemos terminado", afirmó Cooper, quien añadió que la estrategia continuará reduciendo "rápidamente la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores". La destrucción de estos medios navales ha sido posible, según consignó el medio, gracias a la combinación de recursos aéreos, terrestres y marítimos empleados por las fuerzas estadounidenses.

En el balance de la operación, Cooper sostuvo que el progreso es "constante" y reafirmó que el despliegue estadounidense en la zona se mantendrá "vigilante" ante cualquier intento de respuesta o recuperación de capacidades por parte de Irán. Si bien no especificó fechas exactas para la duración de esta ofensiva, el comandante del CENTCOM recalcó que la misión persigue "objetivos militares muy claros", dirigidos a suprimir cualquier posibilidad de que Irán proyecte poder militar contra personal estadounidense o contra países aliados en la región.

El medio que recogió estas declaraciones también informó que el alto mando militar estadounidense denunció la persistencia de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Cooper acusó a fuerzas iraníes de haber perpetrado más de 300 ataques, afirmando que estos se dirigen "deliberadamente" contra población civil en naciones vecinas. Señaló puntualmente el lanzamiento de bombas de racimo sobre áreas residenciales de Tel Aviv, la capital israelí, como una muestra, en sus palabras, de la "verdadera naturaleza" de Irán como "líder global del terrorismo".

La fuente indicó que, según Cooper, Estados Unidos mantiene una política de apoyo firme a los países afectados en la región, reiterando el compromiso de Washington de "condenar esta agresión" y de continuar cooperando con aliados en respuesta a los ataques iraníes. En su intervención, el almirante agradeció la labor de los cerca de 50.000 militares estadounidenses actualmente desplegados en el marco de la operación, e hizo hincapié en que mientras las "capacidades de Irán están disminuyendo", las superiores capacidades y ventajas militares de Estados Unidos "continúan creciendo".

A lo largo del intercambio con la prensa, el almirante Cooper insistió en que el enfoque estadounidense se distancia de operaciones exclusivamente defensivas o de respuesta puntual para concentrarse en interrumpir de manera sostenida la infraestructura y logística que permite el desarrollo y despliegue de armamento avanzado por parte de Irán. Según lo publicado por el medio, las fuerzas estadounidenses planean mantener las operaciones en curso en los próximos días, extendiendo los ataques a objetivos adicionales que, a criterio del alto mando, constituyen una amenaza directa para la estabilidad regional y la seguridad de las naciones aliadas.

El reporte también incluyó la postura del CENTCOM acerca de la prolongación del conflicto en el estrecho de Ormuz y zonas aledañas, donde se concentra una parte significativa de la presencia naval iraní. Cooper expuso que la operación busca garantizar y proteger la libertad de navegación en una zona estratégica para el comercio y el suministro energético mundial, contexto en el cual las actividades militares norteamericanas han aumentado de intensidad como respuesta a incidentes recientes atribuidos a fuerzas iraníes. El seguimiento a la campaña se mantendrá mientras Washington considere que persiste la amenaza potencial derivada de la capacidad industrial y militar de Irán, indicó el medio según los planteamientos reiterados por el alto comandante estadounidense.