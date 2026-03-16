Corea del Sur mantiene contactos con EEUU para la misión naval propuesta por Trump en Ormuz

Corea del Sur ha afirmado este lunes que mantiene contactos estrechos con Estados Unidos sobre el posible despliegue de una misión para proteger a los barcos petroleros que intenten cruzar el estrecho de Ormuz.

"Se trata de una cuestión que debe resolverse tras un debate exhaustivo entre Corea del Sur y Estados Unidos, y tengo entendido que ambas partes siguen manteniendo una estrecha comunicación", ha indicado el portavoz presidencial, Lee Kyu Yeon, sobre los contactos con Washington sobre una futura operación en el estratégico paso, bloqueado por el Ejército iraní en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

En todo caso no está claro si la Administración de Donald Trump ha realizado una petición expresa a sus socios en el Pacífico, más allá del mensaje en el que anunció una misión naval en Ormuz y pidió que se sumasen otros países afectados por el cierre del paso, entre ellos Corea del Sur.

Así las cosas, el portavoz ha indicado que la Presidencia surcoreana está estudiando las "intenciones exactas" de Washington y tiene que confirmar mediante contactos y diálogo los detalles de la misión antes de tomar una decisión.

La cautela mostrada por Seúl ante el anuncio estadounidense de un despliegue que garantice la libre navegación por el golfo Pérsico se suma a la de países como Australia o Japón que se han puesto de perfil ante la demanda de Trump.

Australia ha indicado que no enviará embarcaciones al estrecho de Ormuz para proteger a los buques petroleros de los ataques iraníes, mientras que Japón ha señalado que está considerando el despliegue, aunque ha admitido que esto sería posible mediante la emisión de una orden de seguridad marítima.

El Gobierno francés, también señalado por Trump, se ha pronunciado en contra de participar en la iniciativa del presidente estadounidense, subrayando que su postura militar en Oriente Próximo "no ha cambiado" y es "defensiva y de protección". En un comunicado, el Ministerio de Exteriores confirmó que el grupo naval liderado por el portaaviones 'Charles de Gaulle' "permanecerá en el Mediterráneo Oriental" sin intención de desplazarse a aguas próximas al estrecho de Ormuz.