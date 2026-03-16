Civitatis refuerza su presencia en Latinoamérica con una nueva red de hubs en México, Brasil y Argentina

El equipo de liderazgo regional establecido por Civitatis tomará decisiones clave para impulsar el desarrollo del negocio B2B y mantener relaciones institucionales desde tres núcleos operativos estratégicos en América Latina. Según informó la compañía en un comunicado, estos hubs estarán ubicados en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires, cada uno gestionado por expertos locales: Juan Rossello asumirá la responsabilidad de los mercados de Norteamérica y Centroamérica desde México, Alexandre Oliveira dirigirá las actividades en Brasil, y Nicolás Posse estará a cargo del resto de Sudamérica desde Buenos Aires. Esta reorganización responde a la prioridad estratégica que la región supone para la compañía, así como a su intención de consolidar su estructura con profesionales especializados en las áreas pertinentes.

El refuerzo de la presencia de Civitatis en América Latina se enmarca en un contexto caracterizado por un crecimiento sostenido del segmento de experiencias, que se expande en la región a un ritmo cercano al 8% anual, superando al promedio general de la industria turística. De acuerdo con la información facilitada por la compañía, esta tendencia se ve estimulada por el aumento de la conectividad aérea, que ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a frecuencias y destinos en Latinoamérica. El medio destacó que los nuevos hubs permitirán coordinar y optimizar operaciones locales, así como fortalecer las alianzas con operadores y agencias regionales, orientándolo a mercados específicos de cada subregión.

Tal como publicó la organización, la nueva red de centros operativos busca garantizar una estructura eficiente para mantener un crecimiento de ingresos superior al 30% en el año 2026. En palabras del consejero delegado Andrés Spitzer, “Latinoamérica es la principal prioridad estratégica y la segunda región turística de más rápido crecimiento en el mundo”. El ejecutivo subrayó que la creación de estos hubs responde a la necesidad de dar un impulso decisivo a las operaciones y ampliar la penetración de mercado, haciendo frente a los desafíos que implica la diversidad del continente.

El medio detalló que el hub de Ciudad de México tendrá el objetivo de atender las demandas de los mercados de Norteamérica y Centroamérica, adaptando la oferta de experiencias y servicios turísticos a las características y preferencias de los viajeros de estos destinos. Por su parte, la oficina establecida en São Paulo se enfocará en los consumidores de habla portuguesa, apropiándose de la dinámica propia del mercado brasileño, considerado como uno de los más grandes en términos de volumen. Entretanto, la sede bonaerense se dedicará a gestionar las operaciones en los restantes países de Sudamérica, exceptuando Brasil, y buscará fortalecer la relación con socios estratégicos de la región.

Según consignó la empresa, la estructura regional ha sido diseñada para optimizar los procesos internos, profundizar acuerdos comerciales con empresas del sector y ampliar el alcance de la marca en mercados clave. El objetivo final reside en ofrecer experiencias turísticas personalizadas, ajustadas a los intereses y necesidades de los clientes latinoamericanos. El CEO, Andrés Spitzer, expresó que la estrategia también buscará “crear recuerdos perfectos para cada viajero”, enfatizando la importancia de una atención especializada y la calidad de las experiencias proporcionadas por la empresa.

De acuerdo con el comunicado, la reconfiguración de la operación regional supone una apuesta por el desarrollo acelerado en uno de los mercados turísticos de mayor dinamismo a escala global. La compañía estima que el comportamiento positivo del sector continuará gracias a la recuperación del flujo internacional de turistas y el incremento de las opciones de conectividad aérea, factores que han incidido directamente en la expansión tanto de la oferta como de la demanda en el segmento de experiencias. Además, la coordinación entre los tres hubs permitirá a Civitatis responder de manera ágil a las variaciones en el mercado y adaptar su portafolio de productos conforme a las tendencias observadas en cada subregión.

Por último, el medio destacó la composición del equipo directivo regional como un elemento central para el éxito de la estrategia. Juan Rossello dirigirá el desarrollo en México, Centroamérica y Norteamérica, Alexandre Oliveira liderará Brasil, y Nicolás Posse supervisará los esfuerzos en el resto de Sudamérica. Esta configuración facilitará la toma de decisiones adaptadas a las particularidades de los mercados locales, integrando la visión global de la empresa con el conocimiento especializado de los responsables en cada hub.