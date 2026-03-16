Carlos Sainz inicia una nueva etapa en el Rally-Raid de Portugal con Daniel Oliveras como copiloto

Daniel Oliveras, copiloto catalán que en 2025 logró el campeonato mundial de Bajas junto a Juan Cruz Yacopini, ha asumido el reto de asociarse con Carlos Sainz en la nueva etapa del Rally-Raid de Portugal, según informó Ford en un comunicado oficial. Este debut supone la primera vez en que Sainz y Oliveras trabajarán juntos en una prueba puntuable del Campeonato del Mundo (W2RC), tras el cierre de la larga colaboración entre el piloto madrileño y Lucas Cruz, con quien conquistó cuatro veces el rally Dakar.

Según publicó Ford, la edición 2024 del Rally-Raid portugués marca, por tanto, el arranque de un nuevo ciclo en la trayectoria deportiva de Sainz, quien tras finalizar en enero pasado la temporada de rallies junto a Cruz, optó por confiar a Oliveras el trabajo de copiloto. Oliveras, oriundo de Vilablareix (Gerona), tiene 38 años y cuenta con una carrera consolidada en el mundo del motociclismo y los raids. Disputó 11 ediciones del Dakar, primero como piloto de motos, logrando un noveno lugar en 2018, y luego como copiloto desde su paso a la navegación y participación en automóviles.

La alianza de Sainz y Oliveras llega acompañada de expectativas elevadas en la cita lusa del mundial. En palabras recogidas por Ford, Oliveras considera el rol junto a Sainz “una gran responsabilidad y una importante oportunidad de seguir creciendo en esta especialidad”, y agradeció al piloto madrileño por seleccionarlo para este nuevo desafío: “Para mí ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante”. Oliveras también ha concursado en el Dakar junto a los españoles Nani Roma y Gerard Farrés, además de acompañar a Orlando Terranova, con quien alcanzó la cuarta posición absoluta en 2022.

El Rally-Raid de Portugal, escenario del debut del dúo, se extiende desde el 18 al 22 de marzo, componiéndose de cinco etapas que recorrerán territorios portugueses y españoles, consignó Ford. La primera etapa comenzará en Grândola, en la región de Alentejo, siguiendo el día 19 desde la misma ciudad hasta Badajoz, en España, donde se desarrollará íntegramente la tercera etapa el 20 de marzo. Desde Badajoz partirá la cuarta etapa, con meta en Loulé, en el Algarve portugués, y el día 22 se celebrará la quinta y última etapa con salida y llegada en Loulé.

Carlos Sainz, a través de declaraciones difundidas por Ford, expresó su entusiasmo ante el comienzo de esta nueva fase de su carrera en el mundo de los raids. El piloto subrayó que el Rally-Raid de Portugal representa “una nueva etapa” y que tanto él como Oliveras afrontan el reto “con mucha ilusión y ganas”. Sainz adelantó que la cita portuguesa ofrecerá tramos de caminos similares a los de rally, menos centrados en la navegación, lo que permitirá una primera toma de contacto mutua y probar la compenetración de la nueva dupla antes de futuras competiciones de mayor exigencia. El objetivo declarado de Sainz es acabar la carrera sin contratiempos e intentar lograr la victoria.

La historia reciente de Sainz en los raids incluye 14 años de asociación con Lucas Cruz, con la que alcanzó importantes éxitos, según detalló el comunicado de Ford. Tras poner fin a esa dupla en el último Dakar, en enero pasado, Sainz eligió a Oliveras, quien sumaba experiencia como copiloto y victorias relevantes en el circuito internacional. La presencia de Oliveras en el campeonato mundial le otorga una oportunidad para consolidar su nombre junto al del experimentado piloto madrileño.

El diseño del recorrido de la carrera integra tanto escenarios portugueses como españoles, lo que añade un elemento singular a la prueba, informó Ford. En total, la competición suma cinco etapas, permitiendo a los equipos afrontar terrenos variados y etapas que destacan por la mezcla de navegación y velocidad, en el contexto del Campeonato del Mundo W2RC.

El nuevo binomio entre Sainz y Oliveras se encuentra bajo la atención del entorno automovilístico internacional, al tratarse de un movimiento estratégico dentro de los equipos que compiten en la élite del Rally-Raid. El respaldo de Ford y el palmarés de ambos deportistas aportan un marco de altas expectativas a su estreno en la prueba lusa, donde buscarán consolidar una asociación que aspira a replicar éxitos previos y situarse entre los referentes de la actual temporada mundial.