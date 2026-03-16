Bankinter lanza un agente de IA para consultar su memoria anual

Bankinter ha anunciado la disponibilidad de un agente inteligente de consulta que no limita su uso a los clientes del banco, sino que abre la puerta a cualquier persona interesada en los datos y resúmenes contenidos en su memoria anual. Según explicó el banco a través de un comunicado difundido este lunes y citado por varios medios, este nuevo agente, al que ha denominado ‘MemorIA’, se ha integrado en la página web corporativa y está orientado expresamente a públicos externos, con el objetivo de facilitar el acceso a la información oficial de la entidad.

Tal como informó Bankinter, se trata de uno de los primeros desarrollos de inteligencia artificial con alcance público que impulsa la entidad. ‘MemorIA’ ha sido concebido para responder de manera directa y precisa a cualquier pregunta relacionada con la memoria anual correspondiente al ejercicio 2025, proporcionando de inmediato datos extraídos únicamente del propio documento oficial. De acuerdo con el comunicado de Bankinter, este sistema puede responder tanto a consultas relacionadas con cifras financieras como a cuestiones referidas al número de empleados, o bien ofrecer resúmenes de los principales eventos en cada país donde opera la entidad.

La iniciativa persigue facilitar la consulta de información corporativa de modo más accesible, eficiente y comprensible. Según detalló Bankinter, el agente no inventa ni genera contenido nuevo, sino que actúa exclusivamente sobre la base de la documentación corporativa oficial existente. El funcionamiento de ‘MemorIA’ se orienta a servir como una guía que acompaña al usuario en la navegación del informe anual, garantizando en todo momento la precisión y la trazabilidad de los datos ofrecidos.

El banco subrayó que esta herramienta representa un avance en su apuesta por la digitalización y la apertura de los canales de información. Gracias a este agente de inteligencia artificial, cualquier persona interesada puede consultar de forma sencilla cifras clave, análisis y datos relevantes extraídos de la memoria anual, sin que ello exija conocimientos técnicos avanzados ni interacción directa con personal de la entidad. En palabras del comunicado citado por fuentes del banco, el objetivo es “acercar la información corporativa de forma más accesible, comprensible y eficiente”.

Desde Bankinter, se enfatizó que la disponibilidad de ‘MemorIA’ en la web corporativa responde a la necesidad de mejorar la transparencia y la atención a los diferentes públicos, proporcionando una herramienta que democratiza el acceso a los informes corporativos. De acuerdo con la información reproducida en el comunicado, el agente está preparado para contestar cuestiones que van desde números de negocio hasta resúmenes de hitos importantes para la entidad, siempre partiendo de los contenidos ya publicados oficialmente.

El lanzamiento de ‘MemorIA’, según ha destacado Bankinter, forma parte de su estrategia para reforzar la transparencia y adaptarse a las demandas de información de la sociedad, que cada vez exige mayor inmediatez y facilidad en el acceso a datos institucionales fiables. El banco consideró que esta iniciativa, al permitir que cualquier usuario realice consultas sobre su memoria anual, se traduce en un avance importante en la interacción directa con sus diferentes audiencias, sean o no clientes.