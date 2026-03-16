Amazon se une a las cámaras de comercio de España y Madrid para impulsar la internacionalización de las pymes

El informe presentado en el evento ‘De España, para el mundo’ resaltó que las pequeñas y medianas empresas españolas que operan a través de Amazon tuvieron un impacto económico estimado en más de 2.400 millones de euros en el producto interior bruto nacional en 2024 y ayudaron a sostener más de 45.000 empleos en España. Según consignó el medio, el estudio realizado por PwC también identificó un efecto multiplicador asociado de 2,8 euros por cada euro generado y subrayó la importancia del comercio digital en la internacionalización de las empresas.

Según informó Amazon en un comunicado y recogió la prensa, la jornada contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Madrid. Además, asistieron representantes institucionales destacados, como la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, que subrayó la apuesta nacional por el multilateralismo y la apertura de mercados. López Senovilla explicó que España impulsa políticas orientadas a facilitar el acceso de las pymes a mercados internacionales, apoyándose en instrumentos financieros y mecanismos de promoción comercial que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio.

El análisis presentado por PwC en el evento destacó la vocación exportadora de las pymes españolas que venden en Amazon: el 75% de estas empresas envían productos al extranjero, superando ventas de 1.200 millones de euros en 2024. Del total de exportaciones, el 80% se destinó a países de la Unión Europea y el 20% a mercados internacionales fuera de la UE. Según detalló el medio, la presencia digital y el comercio electrónico han permitido a estas pymes acceder a segmentos de alto valor y mejorar su posicionamiento en el exterior.

La participación institucional no se limitó a representantes gubernamentales, sino que sumó la intervención de entidades como el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Real Instituto Elcano, la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), según publicó Amazon en su comunicado.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, remarcó durante su intervención que la internacionalización resulta esencial para el crecimiento y la competitividad de las pymes, advirtiendo que aún existen muchas pequeñas y medianas empresas que no han empezado ese proceso. Por su parte, Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, manifestó que el talento del empresariado español es amplio y puso el foco en la importancia de que las pymes adopten una actitud proactiva para aprovechar las opciones que ofrece el mercado global.

Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal, enfatizó la importancia de contar con un marco regulatorio adaptado a las nuevas realidades empresariales. Díaz destacó que un mercado europeo más integrado y con menos complejidad regulatoria favorecería la escalabilidad de las pymes españolas y posibilitaría que compitieran en condiciones similares a las de empresas internacionales.

Según reportó el medio, la celebración del evento también respondió a la necesidad de dotar a los empresarios con formación específica destinada a afrontar los retos de la expansión global. La agenda de la jornada incluyó ponencias centradas en las herramientas y apoyos disponibles para impulsar internacionalización, la digitalización y el acceso a nuevos destinos comerciales.

El informe elaborado por PwC, citado durante el evento, concluyó que el avance del comercio electrónico constituye un motor para la economía de España y aporta resiliencia a las empresas que lo adoptan, según palabras de Jordi Esteve, socio responsable de Economía en PwC. El estudio destacó que estas pymes han logrado posicionar sus productos en segmentos de mayor valor gracias a los canales digitales.

En conjunto, la información difundida por Amazon y las cámaras de comercio subraya la importancia de políticas que favorezcan un entorno digital y regulatorio óptimo para el desarrollo internacional de las pequeñas y medianas empresas españolas. El evento ‘De España, para el mundo’ propició un espacio de encuentro entre representantes empresariales, autoridades y expertos para analizar el presente y el futuro de la internacionalización, enfocándose en el papel del comercio digital como herramienta estratégica.