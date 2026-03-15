Un total de 7.240 socios han votado hasta las 11.00 horas en las elecciones del Barça, un 6,32% del censo

Un total de 7.240 socios y socias del FC Barcelona ya habían ejercido su derecho a voto hasta las 11.00 horas de este domingo en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, lo que supone un 6,32% de participación del censo electoral, según informó el secretario de la Junta Directiva de la entidad, Josep Cubells.

Cubells compareció ante los medios para ofrecer los primeros datos de participación de una jornada electoral en la que los socios están llamados a elegir al nuevo presidente del club entre los candidatos Joan Laporta y Víctor Font.

"El día se ha iniciado con plena normalidad. Nos acompaña un día soleado que invita a venir a decidir el futuro de nuestro club", señaló el dirigente azulgrana, que también quiso destacar "la gran afluencia" registrada en las distintas sedes electorales en las primeras horas de votación.

Por sedes, la mayor parte de los votos se han emitido en el Spotify Camp Nou, con 5.977 papeletas depositadas hasta las 11.00 horas, mientras que en Girona han votado 565 socios, en Tarragona 412, en Lleida 173 y en Andorra 113.

Es una participación más baja respecto a los anteriores comicios de 2021 ganados por Joan Laporta, cuando a las 11.00 horas habían votado 26.529 socios, un 24,05 por ciento del censo electoral de entonces. Eso sí, en aquella ocasión había voto por correo. Y, en 2015, en unos comicios ganados por Josep Maria Bartomeu, la participación a esta misma hora era del 8,86 por ciento, con 9.711 socios, cifras más parecidas a las de este domingo.

Las urnas permanecerán abiertas durante toda la jornada electoral hasta las 21.00 horas, momento en el que se cerrará la votación y dará comienzo el escrutinio para conocer al nuevo presidente del FC Barcelona.