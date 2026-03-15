Sabalenka salva bola de torneo ante Rybakina y se desquita en Indian Wells con su primer título

La historia reciente entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina pesaba antes de la final en Indian Wells: la jugadora kazaja había salido triunfadora en las últimas cuatro ocasiones en las que ambas lucharon por un trofeo. En esa serie se incluían la final del Abierto de Australia vigente y las Finales WTA del año pasado. Esta dinámica cambió en el desierto californiano, donde Sabalenka superó una situación límite y consiguió su primer título en el torneo, según detalló el medio de comunicación que cubrió el evento.

De acuerdo con la información publicada, Sabalenka, situada como número uno del mundo, se impuso a Rybakina, segunda del ranking, en un intenso duelo que finalizó con parciales de 3-6, 6-3, 7-6(6). La final, que definió el torneo WTA 1000 de Indian Wells, vivió uno de sus momentos más críticos durante el ‘tie-break’ del tercer set, cuando Rybakina dispuso de una bola de campeonato. Pese a la presión, la tenista bielorrusa consiguió salvar el punto de partido y terminó remontando para levantar el que representa el título número 23 de su carrera profesional, según consignó el medio que cubrió el torneo.

Este triunfo marcó un cambio respecto a las finales disputadas en años anteriores en Indian Wells y frente a Rybakina. La bielorrusa había perdido esta misma instancia en 2023 ante la kazaja y tampoco logró el título en 2025. El resultado de esta edición reflejó un ajuste de cuentas en una de las rivalidades más recientes del circuito femenino, reportó el medio citado. Sabalenka ya había iniciado la temporada con un campeonato en Brisbane en 2026, reforzando su papel en el circuito y consolidando su posición como la número uno.

La final mostró un desarrollo intenso y con varias alternativas. Rybakina se adelantó al adjudicarse el primer set 6-3, situación que le permitía mantener la presión sobre su rival, que además empezó cediendo su saque al inicio del segundo parcial. A pesar de este tropiezo, Sabalenka enlazó cuatro juegos consecutivos que le permitieron equilibrar el marcador y forzar una tercera manga, informó el medio del evento.

El set definitivo resultó igualado, con ambas jugadoras logrando un quiebre de servicio cada una. El partido alcanzó el ‘tie-break’ tras no poder romper la igualdad. En ese momento, Rybakina dispuso de una bola de partido, pero Sabalenka reaccionó y, en una secuencia de puntos decisivos, selló el encuentro de su lado. Según el medio que siguió la final, el desenlace subrayó la capacidad de recuperación de la bielorrusa y el carácter reñido de su confrontación con Rybakina.

A lo largo de esta rivalidad, la jugadora kazaja había impuesto su dominio en las cuatro finales anteriores frente a Sabalenka. Entre los enfrentamientos más recientes destacaba la final del Abierto de Australia y las Finales WTA de 2023. El resultado en Indian Wells añade un nuevo capítulo a la historia entre ambas tenistas, donde los cambios de dinámica y la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas aparecen como elementos centrales, reseñó el medio.

El título representa para Sabalenka una validación de su liderazgo en el tenis femenino, al superar a una adversaria que le había sido particularmente incómoda en el pasado. Además, el triunfo evidencia la competitividad en la cima del circuito, donde el margen entre la número uno y la número dos del mundo se mostró mínimo a lo largo de la final, según publicó el medio especializado. El resultado deja a Sabalenka como campeona en Indian Wells por primera vez, tras haberlo intentado en dos ocasiones previas.