Agencias

Rusia denuncia daños en infraestructura energética en Bélgorod tras ataques con misiles ucranianos

Guardar

Las instalaciones energéticas de la región rusa de Bélgorod han sufrido graves daños como resultado de "ataques masivos" con misiles procedentes de Ucrania, según han informado las autoridades regionales a primera hora de este domingo.

"Se han producido graves daños en la infraestructura energética (de la región). Como consecuencia, se han registrado cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción. Podremos evaluar el alcance exacto de los daños durante el día", ha anunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en un breve comunicado compartido en la aplicación de mensajería Max y recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

El gobernador ha señalado asimismo que uno de los ataques perpetrados durante la noche ha desencadenado un incendio en una instalación local y ha generado además daños en un edificio de apartamentos aledaño. Sin embargo, por el momento, no se han reportado víctimas mortales.

Por su parte, la agencia de inteligencia militar ucraniana (HUR, por sus siglas en ucraniano) ha reportado a última hora de este sábado que ha "atacado y dañado" dos buques utilizados por el Ejército ruso en el mar Negro. Según la misma agencia, el transbordador ferroviario Slavianin ha quedado fuera de servicio, mientras que el Avantgarde ha sufrido daños significativos.

Ambas embarcaciones formaban parte de la red logística militar de Rusia, utilizada principalmente para transportar armas, municiones y equipo militar entre Rusia continental y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. El ataque iba dirigido al puerto de Kavkaz, que también ha experimentado daños durante la operación.

Imágenes difundidas por la propia HUR sugieren que los ataques habrían sido ejecutados mediante drones. Las autoridades rusas han confirmado los daños al puerto y a uno de los buques, si bien no han ofrecido más detalles sobre el alcance y la repercusión de los mismos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kosovo y la UE anuncian medidas para facilitar trabajo y residencia a la minoría serbia sin papeles kosovares

A partir del domingo, empleados de sectores clave y estudiantes de origen serbio en el norte obtendrán permisos temporales y reconocimiento documental, tras un acuerdo celebrado por representantes del Ejecutivo kosovar y enviados europeos en medio de crecientes tensiones regionales

Kosovo y la UE anuncian

El PP pide la comparecencia de CNAE en el Congreso y el PNV considerar a los profesores como conductores profesionales

Parlamentarios han planteado medidas para mejorar la situación de quienes trabajan en autoescuelas, abriendo el debate sobre su reconocimiento legal y la cobertura de riesgos laborales, en respuesta a la demanda de igualdad de trato con otros trabajadores del sector automovilístico

El PP pide la comparecencia

El PSOE quiere que las universidades revisen planes de estudio en geología relacionados con nuevos riesgos ambientales

Los socialistas proponen al Ejecutivo medidas urgentes para actualizar la formación universitaria vinculada al análisis de amenazas naturales, fortalecer la presencia de especialistas en el sector público e incentivar la entrada de nuevos estudiantes en la disciplina geológica

El PSOE quiere que las

Fernando Alonso: "El plan sería intentar completar la carrera"

El piloto español reconoce las dificultades técnicas que enfrenta Aston Martin en Shanghái y expresa confianza en que la escudería superará estos problemas durante las próximas fechas, mientras busca avanzar y llegar hasta el final de la prueba

Fernando Alonso: "El plan sería

Carlos Sainz: "Ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2"

El piloto madrileño experimentó otra jornada complicada durante la clasificación en China, admitiendo que la escudería no logra progresar pese a los intentos y que aspira a remontar posiciones con pocas expectativas de mejora real en carrera

Carlos Sainz: "Ni siquiera una