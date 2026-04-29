'La Chiqui de Málaga' presentará en un festival de Miami 'Las mujeres que habitan en mí'

Miami (EE.UU.), 29 abr (EFE).- La bailaora española Irene Lozano presentará este año durante el festival FlamenGO de Miami, que se realizará el 29 de mayo, su espectáculo 'Las mujeres que habitan en mí', un homenaje a la figura femenina y a su influencia en la vida y arte.

Se trata de una pieza de carácter íntimo en la que la artista, conocida como 'La Chiqui de Málaga', aborda, a través del flamenco, un recorrido por distintas identidades femeninas vinculadas a su experiencia personal y artística, indicó este miércoles el Centro Cultural Español (CCE Miami).

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"Las mujeres que viven dentro de mí, aquellas cuyas vidas no he podido vivir y aquellas cuyas vidas he podido vivir", ha explicado la bailaora acerca del tema de la obra.

"Por las circunstancias de la vida y la profesión a la que me dedico desde los cuatro años, hay muchos momentos como niña y mujer adolescente que no pude vivir, así como experiencias que me hicieron convertirme en adulta muy pronto", abundó Lozano.

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La obra combina baile, música y cante como herramientas expresivas para construir un discurso emocional que reflexiona sobre la identidad, la memoria y las decisiones vitales.

Nacida en Málaga en 1985 y radicada en Miami desde hace un poco más de seis años, Irene Lozano es uno de los mayores talentos de la nueva generación del baile flamenco.

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En 2022, la artista recibió el 'Premio Desplante' del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

La más reciente creación de Lozano, 'Presente', se estrenó en el Festival de Jerez 2024, un evento en el que convergen, en tiempo y espacio, las facetas más auténticas del flamenco.

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Actualmente, la bailaora dirige el Miami Flamenco Dance Institute, con el que ha presentado numerosos espectáculos en festivales internacionales y donde combina su carrera artística con la enseñanza y la difusión del flamenco a nivel global.

El espectáculo de 'Las mujeres que habitan en mí', organizado por el Centro Cultural Español en Miami en colaboración con el Miami-Dade County Auditorium y su serie Away from Home Series, se presentará en el Koubek Center de Miami.

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