Gremio marítimo de Panamá rechaza propuesta de nuevas tasas al movimiento de contenedores

(Actualiza con reacción de la Asociación Marítima)

Ciudad de Panamá, 29 abr (EFE).- La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó este miércoles su rechazo a un proyecto de ley que propone nuevas tasas "al movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística", porque restaría competitividad al nodo logístico del país que alberga al Canal interoceánico.

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Se trata del Proyecto de Ley No. 491, que promueve un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados que devenguen salarios inferiores a los 600 dólares mensuales, una situación que afecta a cerca de 95.000 panameños, según informó la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

"Panamá compite directamente con otros 'hubs' (o nodos) de la región por los mismos flujos de carga, por lo que cualquier incremento en el costo total de mover contenedores por el país puede traducirse en pérdida de volumen, desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional", argumentó la Cámara Marítima de Panamá (CMP) en un comunicado.

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La Cámara no da detalles de la propuesta legislativa, que fue aprobada en dos de los tres debates obligatorios en el Parlamento, que esta semana finaliza su periodo de sesiones.

La Asociación Marítima Nacional de Panamá (Mapa, por sus siglas en inglés) precisó por su lado que el proyecto de ley "impone cargos de 10 dólares por TEU (contenedor) sumado a 10 dólares adicionales por contenedor por fumigación", una medida que "representa un grave retroceso para la competitividad logística del país".

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Aseguró que "en los principales 'hubs' de la región y del mundo no existen cargos por contenedor para financiar políticas sociales, no se aplican esquemas de fumigación generalizada en carga en tránsito y los costos están integrados a servicios logísticos eficientes", por lo que con la iniciativa "Panamá introduce costos sin valor logístico asociado en un negocio donde cada dólar cuenta".

Por ello, la Mapa hizo "un llamado a la Asamblea Nacional a reconsiderar esta decisión y abrir un diálogo técnico inmediato con el sector".

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"Advertimos que la propuesta amerita una revisión cuidadosa desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo, particularmente (...) la compatibilidad con el marco legal vigente en materia portuaria y con las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá", declaró por su parte la CMP.

El movimiento de contenedores en los puertos de Panamá creció un 3,6 % en 2025, en relación al año anterior, y llegó a 9.915.357 TEUs o unidades equivalentes a 20 pies, según las cifras preliminares de la Autoridad Marítima panameña (AMP) difundidas en enero pasado. EFE

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