Sara Carbonero, desolada, recuerda a su madre con una bonita carta y un carrusel de fotos

Rota de dolor, así se ha mostrado Sara Carbonero ante todos sus seguidores en redes sociales tan solo unos días después de haber perdido a su madre, Goyi Arévalo, a la que estaba especialmente unida. En un momento muy complicado de su vida, la periodista ha recurrido a su cuenta de Instagra para explicar cómo se siente en estos momentos de una de las formas que mejor sabe, escribiendo.

A pesar de la discrección que le caracteriza en sus relaciones más personales y familiares, en esta ocasión Sara ha querido dejar de lado su hermetismo para abrir su corazón sin tapujos y dedicarle unas bonitas palabras de cariño y admiración a su progenitora. "Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban" reconoce en la publicación que ha compartido junto a un carrusel de fotos de algunos de los momentos de su infancia y adolescencia junto a su madre.

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Confesando que está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, a Sara le gustaría poder seguir contando con su madre en el día a día para que le aconsejara y ayudara en sus decisiones ya que se había convertido en un apoyo incondicional para ella. "Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo" confiesa la periodista. "Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme. Por eso no quiero que la tristeza y la rabia que siento ahora me paralicen. Por eso aquí abajo somos más piña que nunca, Irene, los niños... Nos cuidamos como a ti te gustaría" añade reconociendo el gran esfuerzo que le está costando seguir adelante.

Con la necesidad de sanar el gran vacio que ha dejado su madre, Sara deja muy claro con su publicación que Goyi seguirá muy presente en su vida como un verdadero referente a seguir sin olvidar todo lo que vivió junto a ella: "Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón. Ayúdanos y danos fuerza para aprender a vivir sin ti, mándanos alguna señal. Estaré atenta".

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