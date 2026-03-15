Mañueco refuerza su mayoría con 33 escaños pero necesita pactar, PSOE sube a 30, Vox gana 1 y desaparen UP y Cs

Vox logró representación en las nueve provincias de Castilla y León por primera vez en su historia tras las recientes elecciones autonómicas, según informó el medio local. Este avance del partido se debió a que uno de los dos escaños que perdió Soria ¡YA! pasó a manos de la formación de Santiago Abascal, mientras que el otro fue adjudicado al PSOE. Estos movimientos reflejan un escenario político menos fragmentado en el nuevo Parlamento regional, ya que tanto Unidas Podemos como Ciudadanos quedaron fuera de la Cámara, consigna la fuente original.

El candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, consiguió mejorar los resultados obtenidos en 2022 y ahora cuenta con 33 procuradores, dos más que en la legislatura anterior, pero se queda a nueve representantes de alcanzar la mayoría absoluta, situada en 42 escaños, según detalló el medio. Fernández Mañueco aseguró tras conocerse los datos que su partido presidirá de nuevo la Junta de Castilla y León y dejó abierta la puerta tanto a intentar gobernar en solitario como a buscar un pacto, una opción ya explorada anteriormente con Ciudadanos en 2016 y con Vox en 2022.

El PSOE, liderado por Carlos Martínez, incrementó su peso en el Parlamento al sumar dos escaños y alcanzar los 30, consolidándose como la segunda fuerza política en la región, según publicó el mismo medio. Los socialistas lograron, entre otros, el séptimo procurador por Segovia gracias al crecimiento poblacional y se hicieron con otro representante adicional en Soria, tras la pérdida de presencia de Soria ¡YA!.

Vox, encabezado por Carlos Pollán, añadió un procurador a los 13 logrados en 2022 y suma ahora 14 representantes, consolidando su posición como tercera fuerza política, según consignó la prensa local. El crecimiento de Vox le permitió hacerse con uno de los escaños de Soria ¡YA!, lo que le garantiza presencia en todas las provincias y refuerza su influencia en los posibles pactos para la formación de gobierno.

En cuanto a las formaciones menores, el Parlamento autonómico pasa de contar con ocho partidos representados a seis, tras la desaparición de Unidas Podemos y Ciudadanos, reportó el medio local. Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantuvo sus tres escaños, Por Ávila retuvo un representante, mientras que Soria ¡YA! pasó de contar con tres procuradores a uno solo, una caída que incidió directamente en el nuevo reparto de fuerzas.

El reparto territorial de los apoyos reflejó distintos equilibrios. El PP fue la fuerza más votada en Salamanca, Burgos y Ávila, mientras que el PSOE se impuso en Soria, donde el propio Carlos Martínez es alcalde de la capital. En el resto de provincias —León, Zamora, Palencia, Valladolid y Segovia— la distribución de escaños quedó igualada entre los dos grandes partidos, conforme a los datos difundidos.

Comparando porcentajes, el PP creció en apoyo electoral y alcanzó el 35,7% de los votos, lo que le representó un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales respecto a la anterior cita electoral, detalló el medio. En cifras absolutas, la candidatura de Fernández Mañueco logró un 47% más de sufragios que Vox y un 13,2% más que el PSOE. Por su parte, el PSOE obtuvo el 30,7% de los votos, un aumento del 0,76%, mientras que Vox alcanzó el 18,9%, incrementando 1,28 puntos sobre el resultado previo.

El PP, además de reforzar su posición en el arco parlamentario, arrebató al PSOE el quinto escaño por Burgos y ganó un representante más por Valladolid, beneficiándose de la desaparición de Ciudadanos y Unidas Podemos. Por otro lado, el PSOE accedió al séptimo escaño por Segovia tras recuperar terreno en ese territorio.

Durante la campaña, Fernández Mañueco insistió en sus preferencias por gobernar en solitario, aunque también señaló la posibilidad de repetir alianzas de gobierno si fuera necesario, según distintas intervenciones recogidas en la prensa. El líder del PP recordó que en julio de 2024, Vox decidió abandonar su participación en los gobiernos regionales, llevando a situaciones de gobierno en minoría en varias comunidades.

El nuevo escenario político castellanoleonés refleja así una consolidación de los principales partidos en detrimento de las fuerzas pequeñas y una necesidad de negociación ante la falta de mayorías absolutas, de acuerdo con lo publicado por el medio regional. La Cámara se perfila menos fragmentada, lo que podría facilitar la configuración de pactos, aunque las posiciones previas de los distintos actores políticos marcan el debate sobre la gobernabilidad en una de las comunidades autonómicas más extensas del país.