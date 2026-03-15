Agencias

La OMS destina dos millones en fondos de emergencia para los sistemas sanitarios de Líbano, Irak y Siria

Ante el incremento de heridos y ataques, la organización internacional busca garantizar asistencia, acceso a medicinas y recursos críticos en áreas afectadas, recalcando la urgencia de fondos para cubrir necesidades en el contexto de la crisis humanitaria regional

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La escalada de ataques a instalaciones y personal sanitario en Líbano, así como los recortes en el sistema de salud y el aumento de heridos por la violencia, provocó una respuesta inmediata de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según informó la OMS y recogió el medio de referencia, la entidad destinará dos millones de dólares de sus fondos de emergencia para apoyar a los sistemas de salud de Líbano, Irak y Siria, que afrontan una presión creciente en el contexto de una crisis humanitaria regional.

El dinero, equivalente a unos 1,75 millones de euros, permitirá reforzar la coordinación de emergencia, asistencia en traumatología y vigilancia de enfermedades en las zonas más afectadas, tal como detalló la OMS este domingo. De acuerdo con la información publicada por la organización, también se priorizará el acceso a medicamentos esenciales y suministros médicos, elementos que han empezado a escasear debido a la magnitud de los enfrentamientos y la saturación de hospitales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió, a través de redes sociales, en que los ataques a centros y trabajadores de la salud aumentan la carga de los sistemas sanitarios "justo cuando más se los necesita". Ghebreyesus convocó a todas las partes involucradas en los conflictos a tomar "el valiente camino hacia la paz, que salva vidas".

El medio que reportó estas declaraciones también incluyó la visión de Nana Balkhy, directora regional de la OMS para Oriente Próximo, quien puso énfasis en la necesidad de recursos humanos sanitarios durante este periodo de intensos recortes. Balkhy sostuvo que resulta cada vez más difícil mantener una cobertura sanitaria adecuada cuando se están reduciendo los equipos de primera línea precisamente en momentos de máxima demanda.

El incremento de heridos en Líbano está directamente relacionado, según publicó la OMS, con los ataques lanzados por las milicias de Hezbolá en apoyo a Irán y con los bombardeos de represalia de Israel en el sur de Beirut. Esta violencia ha impactado en hospitales, ambulancias y equipos de rescate, afectando la capacidad de respuesta a emergencias médicas y poniendo en riesgo tanto a pacientes como a quienes prestan asistencia. El organismo también advirtió sobre la tensión creciente en los servicios de salud de Irak, país donde la frecuencia de bombardeos y las continuas manifestaciones con episodios violentos han resultado en un mayor número de lesionados.

En el caso de Siria, la OMS anunció que asignará 500.000 dólares del paquete de ayuda para la compra de medicamentos esenciales y materiales sanitarios destinados a la población desplazada internamente. Otra parte de estos fondos se dirigirá a fortalecer los mecanismos de vigilancia de enfermedades, factor clave en un contexto de movilidad de personas y riesgo de brotes epidémicos. Según detalló la OMS y citó la fuente periodística, este apoyo busca atender a cientos de miles de personas que han perdido acceso a tratamientos básicos y prevención, especialmente en territorios con escaso control institucional.

La organización internacional subrayó la insuficiencia actual de recursos frente a la magnitud de las necesidades. Según consignó la OMS, la cuantía necesaria para garantizar todas las operaciones sanitarias en Oriente Próximo a lo largo del año asciende a 633 millones de dólares. Sin embargo, hasta el mes de marzo solo se había conseguido cubrir el 37 por ciento de la financiación requerida, una brecha que impacta directamente sobre la atención en zonas de conflicto y dificulta la reposición de material crítico.

De acuerdo con la información publicada por la OMS, el contexto regional presenta retos agravados por el desplazamiento forzado de poblaciones, la destrucción de infraestructuras hospitalarias y las crecientes limitaciones de acceso a insumos médicos. Los hospitales en zonas fronterizas y de máxima tensión ven incrementado el flujo de pacientes, lo que agota las capacidades disponibles en quirófanos, unidades de terapia intensiva y áreas de atención primaria. Esta saturación también complica la ejecución de campañas de vacunación, la asistencia a embarazadas o la provisión de atención a pacientes crónicos.

El mismo informe recuerda que los ataques a equipos médicos y centros de salud violan la protección internacional y debilitan la respuesta humanitaria, con consecuencias de largo alcance sobre el bienestar de la población. La OMS mantiene el llamado a la colaboración internacional y la movilización de fondos para cubrir lagunas críticas, al tiempo que insiste en la responsabilidad de los actores armados de respetar a los trabajadores sanitarios y permitir el acceso a la ayuda sin restricciones.

La situación de Líbano, Irak y Siria se enmarca en una coyuntura donde los sistemas sanitarios nacionales, ya debilitados por años de conflicto, enfrentan una nueva fase de presión. La OMS advierte, según reportó el medio especializado, que el deterioro de las condiciones se ha acentuado desde el inicio del año, con oleadas de nuevos desplazados y consecuencias directas sobre la salud pública, subrayando la urgencia de una intervención internacional sostenida para estabilizar la región y evitar un colapso total en la atención médica.

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