Casi 600 detenidos en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul

Ankara, 1 may (EFE).- Al menos 575 personas fueron detenidas este viernes en Estambul con ocasión de la manifestación del Primero de Mayo, en la que se produjeron enfrentamientos con la policía, que empleó gases lacrimógenos para que los manifestantes no se acercaran a la Plaza de Taksim, un sitio emblemático para el movimiento obrero turco y en donde el Gobierno islamista prohíbe manifestarse desde hace años.

La cifra de detenidos fue facilitada por la Gobernación de la ciudad en un comunicado en el que dijo que "algunos grupos marginales ignoraron las decisiones preventivas" y obligaron a la Policía a intervenir.

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El mayor número de detenciones tuvo lugar en la zona de Mecidiyeköy, desde donde grupos de manifestantes intentaban dirigirse hacia Taksim, situada a unos cuatro kilómetros de distancia, informan varios medios locales.

Varios parlamentarios de partidos de izquierdas se vieron afectados por la inhalación de gases lacrimógenos y un conocido líder sindical fue arrestado, señala el diario BirGün.

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La Gobernación de Estambul, responsable de las fuerzas de seguridad, anunció ayer que durante todo el 1 de mayo de 2026 quedarían prohibidas las protestas, marchas y actos públicos en cuatro distritos, entre ellos Beyoglu, donde se encuentra la plaza Taksim.

Las autoridades restringieron el transporte marítimo entre la zona europea (donde está Taksim), y asiática de Estambul, y es en esta última donde están las dos únicas zonas en las que se han autorizado manifestaciones.

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Taksim es un lugar simbólico para las celebraciones del Día del Trabajo desde 1977, año conocido como el 'Primero de Mayo Sangriento', cuando 34 personas fueron asesinadas después de que pistoleros sin identificar comenzaron a disparar contra la multitud.

La mayoría de las víctimas murió aplastada o asfixiada en la avalancha humana provocada por el pánico, mientras que al menos otras 130 personas resultaron heridas.

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Tras el golpe militar de 1980, las marchas fueron prohibidas en ese lugar, un veto que durante décadas alimentó la reivindicación de la izquierda por recuperar ese espacio simbólico.

Entre 2010 y 2012 Taksim volvió a acoger multitudinarias celebraciones del Primero de Mayo con la participación de cientos de miles de personas.

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Desde 2013 el Gobierno turco volvió a vetar las concentraciones en la plaza, lo que ha generado cada año intentos de marchar hacia el lugar, detenciones y grandes despliegues policiales. EFE