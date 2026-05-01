Rothko, Picasso y Basquiat serán las estrellas de las próximas subastas de Sotheby's

Nueva York, 1 may (EFE).- Los pintores Pablo Picasso, Mark Rothko, Jean-Michel Basquiat y Vincent VanGogh serán las estrellas de las próximas subastas de arte moderno y contemporáneo de la casa Sotheby's en Nueva York, con obras que saldrán a la venta por precios estimados entre los veinticinco y los cien millones de dólares.

La pieza más cara por la que podrán pujar este mes los coleccionistas será 'Brown and Blacks in Reds', un gran cuadro elaborado por Rothko en 1957, que la casa espera vender el 14 de mayo por una horquilla de entre setenta y cien millones de dólares.

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La pintura, que combina los colores rojo, marrón, granate y negro, fue la primera obra del estadounidense adquirida por la empresa Seagram, que -tras su compra- se interesó por el artista y le encargó una popular serie de cuadros para exhibir en un rascacielos de su propiedad en Nueva York.

"Lo que Rothko logra (con el cuadro) es ser el gran expresionista abstracto junto a Jackson Pollock y crear este formato, que tiene a la vez una gran intensidad de color y una ligereza extraordinaria", explica a EFE Lucius Elliott, jefe de ventas de arte contemporáneo de Sotheby's en Nueva York.

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La obra forma parte de la colección del banquero estadounidense Robert Mnuchin, interesado especialmente en el expresionismo abstracto: "En mi opinión es el mejor Rothko que ha salido a subasta en muchos años", asegura Elliott.

El 19 de mayo, Sotheby's espera vender por más de cuarenta millones de dólares 'Arlequin (Busto)', un retrato de Picasso en el que el español utiliza la figura del arlequín como vehículo para expresar su propio lenguaje pictórico, en el que da lugar a una de las representaciones "más sensibles" de este personaje, según Sotheby's.

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La obra, propiedad del pintor Enrique Donati y su mujer Adele, se hizo en 1909, una época en la que Picasso se hallaba "en una especie de encrucijada crítica; un momento en el que está definiendo su nueva aventura en el cubismo", explica la experta Allegra Bettini frente a la pieza, en la que se intuye a un arlequín dibujado con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes.

Cerca del cuadro del malagueño, un Van Gogh estimado entre veinticinco y 35 millones de dólares ilumina la oscura sala en la que se expone: se trata de 'La Moisson en Provence', de 1888, una acuarela que el postimpresionista pintó durante la misma época que su famosa 'Noche estrellada'.

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La pintura, en la que el neerlandés representa una cosecha, destaca por "todas las escenas individuales que contiene", ya que si uno se acerca puede adivinar pequeñas figuras y detalles: dos jornaleros en el campo, una persona con una carretilla o unos tejados de color rojizo "que definen el paisaje provenzal", detalla Bettini.

En una de sus subastas de arte contemporáneo, Sotheby's pondrá a la venta el 14 de mayo 'Museum Security (Broadway Meltdown)', un gran cuadro donde el estadounidense Jean-Michel Basquiat reflexiona sobre cómo él mismo se inserta en el canon del arte occidental.

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En la pieza, que se expuso por primera vez en la galería Larry Gagosian de Los Ángeles en 1983, el artista ubica en el centro una cabeza con forma de calavera rodeada de una corona de tres puntas y un texto que cuestiona el comercio, el valor y el intercambio.

"El cuadro es, en su conjunto, una investigación sobre el poder, el dinero, la clase y lo que significa hacer arte en los 80 como artista afroamericano", indica Elliott, que espera vender la pieza por más de 45 millones de dólares.

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Además de Basquiat, coleccionistas e instituciones podrán pujar en mayo por otras obras como 'La chaise lorraine', de Henri Matisse; 'Personnage', de Joan Miró; 'Le voleur', de René Magritte o 'Retrato de Delfina Flores', del mexicano Diego Rivera.

Alicia Sánchez Gómez

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