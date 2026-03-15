La 'Finalissima' entre España y Argentina, cancelada por falta de acuerdo

La propuesta de llevar la ‘Finalissima’ entre España y Argentina a una sede neutral en Europa, manteniendo la fecha inicialmente anunciada o con una alternativa cercana, no prosperó tras el rechazo por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De acuerdo con la información proporcionada por la UEFA y recogida por diversos medios, este fue uno de los varios intentos de reprogramar el partido tras descartarse la celebración en Catar, debido a la crisis política que afecta a Oriente Próximo. La noticia principal consiste en la suspensión definitiva del esperado duelo entre los campeones de Europa y Sudamérica, por la imposibilidad de encontrar consenso respecto al lugar y la fecha adecuados para su disputa.

Según informó la UEFA, el partido estaba inicialmente pautado para el 27 de marzo en Catar y tendría como protagonistas a España, reciente campeona de la Eurocopa 2024, y a Argentina, vigente ganadora de la Copa América 2024. La decisión de cancelar el encuentro se tomó después de intensas negociaciones entre el organismo europeo, la AFA y los organizadores cataríes. Los desacuerdos respecto a la reubicación y el calendario, junto a la inestabilidad geopolítica en la región de Oriente Próximo, imposibilitaron la realización del cotejo en las condiciones originalmente estipuladas.

Tal como publicó la UEFA, la primera alternativa presentada fue trasladar la Finalissima al estadio Santiago Bernabéu en Madrid, manteniendo la fecha original y distribuyendo la afluencia de hinchas al 50% para ambos equipos. La propuesta aspiraba a ofrecer un marco internacional acorde a la relevancia del evento. No obstante, la delegación argentina rechazó esta opción.

En busca de otras soluciones, la UEFA planteó la posibilidad de organizar la confrontación a doble partido. La idea contemplaba un primer encuentro el 27 de marzo en Madrid y un segundo en Buenos Aires, durante una ventana internacional que precediera la Eurocopa y la Copa América previstas para 2028. Dicho esquema también garantizaba una distribución equitativa de público en el recinto madrileño. Según detalló el organismo, esta modalidad tampoco recibió la aprobación de la AFA.

Pese a los distintos intentos, los organizadores europeos solicitaron finalmente a Argentina un compromiso para disputar el duelo en una sede neutral dentro del continente europeo, con la opción de celebrarlo el 27 o el 30 de marzo. Esta última vía tampoco resultó aceptable para las autoridades argentinas, según puntualizó la UEFA.

Frente a estas propuestas, la AFA presentó una contrapropuesta: disputar el encuentro después del Mundial de fútbol que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026. Sin embargo, la selección española no contaba con fechas disponibles en ese periodo, por lo que dicha fórmula quedó descartada.

La única ventana que Argentina consideró viable fue el 31 de marzo, una opción que no encajaba en el calendario de la Real Federación Española de Fútbol ni en los planes logísticos de la UEFA. Así lo explicó el propio ente rector europeo.

A lo largo del proceso, la UEFA quiso expresar su agradecimiento al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Catar por la disposición mostrada al facilitar alternativas contrarreloj, según consignó el medio. También se reconoció la flexibilidad manifestada por la Real Federación Española de Fútbol durante las conversaciones.

En el comunicado divulgado, la UEFA lamentó que los equipos y sus aficionados no puedan competir finalmente por el trofeo, teniendo en cuenta la trascendencia de una final que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica. La organización subrayó la calidad de las instalaciones cataríes, así como la trayectoria del país en la acogida de eventos deportivos internacionales, de acuerdo con la información publicada.

El organismo europeo expresó el deseo de que la paz llegue de nuevo a Oriente Próximo, manifestando gratitud a los anfitriones cataríes por su colaboración continua durante el proceso de negociación.

La ‘Finalissima’ representaba una exhibición especial entre los mejores equipos de dos continentes, en el marco de los acuerdos de cooperación existentes entre UEFA y CONMEBOL. El aplazamiento indefinido de este enfrentamiento deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones, siempre supeditadas a la disponibilidad de fechas y a un panorama político internacional más estable, aunque las actuales circunstancias dejan sin efecto la edición prevista para 2025, según concluyó la UEFA en su informe.