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Karla Sofía Gascón, con ironía sobre el debut literario de Alejandra Rubio: "Viene de una familia que sabe latín"

Durante la clausura del Festival de Málaga, la intérprete fue consultada por la publicación literaria de la hija de Terelu Campos y, tras una respuesta cargada de ironía, afirmó no tener referencias sobre la autora ni sobre su trayectoria

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Durante la ceremonia de clausura del Festival de Málaga, Karla Sofía Gascón realizó declaraciones acerca del lanzamiento editorial de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y admitió no estar familiarizada con la autora ni con su trayectoria previa. Según detalló el medio, la actriz contestó preguntas de la prensa sobre la obra literaria de Rubio y, tras expresar inicialmente cierto desconocimiento sobre la joven, se refirió al entorno familiar de la autora.

De acuerdo con la información publicada, Gascón se encontraba entre las invitadas a la gala final del Festival de Málaga, donde posó ante cámaras y conversó brevemente con reporteros antes de ingresar al evento. En medio de preguntas sobre diferentes proyectos y figuras de actualidad, se le consultó su opinión sobre el reciente debut literario de Rubio, aspecto relacionado con la crónica social y que ha captado interés mediático.

Tal como reportó el citado medio, Gascón respondió a la pregunta con un comentario irónico acerca del origen familiar de Alejandra Rubio, mencionando en tono distendido: "Ah, pues seguro que saca un libro increíble porque viene de una familia que sabe latín", en alusión al reconocido entorno mediático del que procede Rubio. Sin embargo, la intérprete también subrayó que no conoce personalmente a Rubio ni cuenta con referencias detalladas sobre ella.

Más adelante, según recogió también el medio, Gascón matizó sus palabras para aclarar que no se refería a la joven de manera específica, sino que abordó la cuestión general sobre quiénes pueden publicar un libro. Explicó: "Es que no sé, como no sé cuántos años tiene ni quién es ni la pongo cara, pues no te puedo decir". Con este comentario, la actriz hizo énfasis en que desconoce datos precisos sobre la autora de la publicación.

Por otra parte, la actriz manifestó una postura acerca de la escritura y los límites relacionados con la edad. Según la cobertura del evento, Gascón planteó que cualquier persona, sin importar la edad, puede dedicarse a escribir, e indicó: "La gente puede escribir desde que tenga uso de razón, no tiene por qué estar limitado a ninguna edad el escribir". De esta manera, expuso una visión abierta respecto a la posibilidad de emprender proyectos literarios durante cualquier etapa de la vida.

Las declaraciones de Gascón cobraron relevancia dentro del contexto del Festival de Málaga, celebrado en un entorno de actividad intensa por estrenos e interacción con diferentes figuras del mundo artístico, según consignó el medio. El libro de Alejandra Rubio, eje de los comentarios, se ha posicionado en las conversaciones tanto mediáticas como públicas, vinculado al interés que genera la exposición de su familia y la proyección mediática de sus integrantes.

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