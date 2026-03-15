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España condena una "dramática" situación en Líbano y pide a Israel y Hezbolá que cesen sus bombardeos

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este domingo la "dramática" situación que atraviesa Líbano, de nuevo escenario de cruces de ataques entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá, con la guerra de Irán como telón de fondo, que han dejado desde principios de mes más de 820 muertos en suelo libanés, según sus autoridades.

"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolá, el lanzamiento de misiles", ha manifestado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro ha aprovechado también para denunciar las "desproporcionadas órdenes de evacuación" publicadas por Israel para la población del sur de Líbano, parcialmente ocupado por el Ejército israelí desde el estallido en 2023 de la guerra de Gaza.

Albares ha recordado que la protección de los civiles es una cuestión "prioritaria", de ahí que "España refuerza la ayuda humanitaria de alimentos, material sanitario y de refugio a Líbano".

El ministro ha saludado a un gobierno libanés que está haciendo "lo imposible" para garantizar la seguridad de la población, y reiterado el apoyo de España a las autoridades en sus iniciativas para lograr el desarme de Hezbolá.

"La soberanía e integridad territorial de Líbano son vitales. Las Fuerzas Armadas Libanesas deben poder asegurar el monopolio de la fuerza por el Estado. La extensión de la guerra no trae seguridad, sólo más violencia y sufrimiento", explica el ministro.

"Para un futuro de seguridad y estabilidad, en Líbano y en la región, España sigue trabajando por el diálogo y la negociación", ha concluido.

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