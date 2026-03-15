El Real Madrid aleja a la Real Sociedad de la segunda plaza en la Liga F Moeve

La jornada de la Liga F Moeve colocó al Costa Adeje Tenerife en posición de acercarse a la Real Sociedad, después de golear por 4-0 al Levante UD. El triunfo, que se resolvió en gran parte en los minutos finales, dejó al conjunto canario a ocho puntos del equipo vasco y permitió que el Tenerife mantuviera vivas sus aspiraciones de escalar posiciones en el campeonato. El resultado toma relevancia en una fecha marcada por el duelo directo en la zona alta entre Real Madrid y Real Sociedad en Zubieta, donde el conjunto blanco consolidó su segundo puesto en la clasificación.

Según informó el medio que cubre la Liga F Moeve, el Real Madrid se impuso por 0-3 a la Real Sociedad, ampliando la brecha entre ambos en la disputa por el subcampeonato. Este resultado se produjo durante la vigesimosegunda jornada, en un encuentro que presentó como principal atractivo la lucha entre madrileñas y realistas, quienes iniciaron la fecha separadas por apenas tres puntos. Tras un primer tiempo igualado marcado por la lluvia intensa y la disputa física, la balanza se inclinó en la segunda mitad en favor del Real Madrid.

De acuerdo con los detalles difundidos, el partido se mantuvo sin goles hasta el tramo final. Paula Fernández, jugadora de la Real Sociedad, fue expulsada por una mano dentro del área que frenó el probable 0-1, hecho que generó la sanción de un penalti. Sandie Toletti asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima, poniendo en ventaja a las visitantes. La jugada alteró el desarrollo del encuentro y condicionó el rendimiento de las locales.

Apenas seis minutos después del primer tanto, el Real Madrid amplió su ventaja: un saque de esquina ejecutado por las visitantes terminó en gol tras un cabezazo de la lateral danesa Sara Holmgaard. La jugadora aprovechó su posición para batir a la portera de la Real Sociedad. El marcador definitivo llegó en los minutos finales, cuando Eva Navarro transformó un segundo penalti, consolidando el resultado y asegurando que el Real Madrid mantenga la distancia de diez puntos respecto al líder Barcelona.

Según publicó la fuente, el FC Barcelona no encontró facilidad en un duelo marcado por la falta de acierto en ataque en Riazor, frente al Deportivo ABANCA. El equipo azulgrana venía de un resultado poco habitual en la Copa de la Reina Iberdrola, después de igualar 0-0 ante el FC Badalona Women. En su visita a La Coruña, Barcelona apenas logró romper la igualdad en el minuto 65, con un gol de Marta Torrejón, y Alexia Putellas añadió el segundo tanto en el 78. La actuación de la portera local, Inés Pereira, fue señalada como factor relevante en la dificultad del líder para anotar.

El resto de la jornada también dejó resultados abultados en otros compromisos destacados. El Atlético de Madrid goleó por 5-0 al DUX Logroño en Alcalá de Henares. Amaiur Sarriegi protagonizó el encuentro al marcar tres goles en la primera mitad. Este resultado mantiene al Atlético en la sexta plaza, según consignó el medio que cubre la Liga F Moeve, mientras que el Sevilla FC conservó su posición delante de los colchoneros con un triunfo por la mínima sobre el Alhama CF El Pozo, gracias a un tanto de Fatou Kanteh poco antes del descanso. El Sevilla quedó a ocho unidades de la Real Sociedad.

El Granada CF también se apuntó una victoria contundente, sentenciando por 0-4 su visita al FC Badalona Women. Laura Pérez anotó dos de los goles del conjunto andaluz. Otra remontada significativa se produjo en el duelo entre el Athletic Club y el Madrid CFF. El equipo vasco transformó el 0-1 inicial, obra de Ángela Sosa, en una goleada por 4-1.

De acuerdo con los reportes, la programación de la jornada concluirá con el partido entre RCD Espanyol y SD Eibar, encuentro que completará el calendario de la vigesimosegunda fecha.

Tras este fin de semana, el Real Madrid ha reforzado la distancia que le separa de su inmediato perseguidor, la Real Sociedad, y se mantiene atento a la lucha por el liderato que encabeza, con una diferencia de diez puntos, el FC Barcelona. Al mismo tiempo, equipos como el Costa Adeje Tenerife logran acortar diferencias en un campeonato que aún reserva varios duelos decisivos para el tramo final de la temporada.