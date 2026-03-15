El Gran Premio de Catar de MotoGP se mueve de abril a noviembre por la situación en Oriente Próximo

El Gran Premio de Catar de MotoGP, inicialmente previsto para el fin de semana del 10 al 12 de abril, se disputará finalmente en el mes de noviembre por la situación geopolítica en Oriente Próximo, ha confirmado este domingo MotoGP, que también ha informado de que se han ajustado las fechas de las citas en Portugal y Valencia.

"Esta decisión se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Catar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes", señaló la organización del Mundial.

Además, desvelaron que este cambio hará que algunas pruebas se muevan para "garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP". Así, el Gran Premio de Portugal en Portimao se celebrará ahora el 22 de noviembre -inicialmente previsto para el 15 de noviembre-, y Gran Premio de Valencia se trasladará al 29 de noviembre -desde el 22 de noviembre-. El resto de pruebas no se verán afectadas.

El CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, aseguró que esta decisión se ha tomado "con mucho cuidado y en plena coordinación" con los partners de Catar y de todo el paddock. "Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel de calidad posible. También somos conscientes de la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento", indicó.

"También me gustaría agradecer a nuestros partners de Portimao y Valencia su colaboración y flexibilidad para ayudarnos a lograr una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional", continuó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Motociclismo de Catar y del Circuito Internacional de Lusail, Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, explicó que apoyan la decisión del aplazar el Gran Premio de su país. "Agradecemos sinceramente a nuestros aficionados, equipos y partners su comprensión y su continuo apoyo, y esperamos dar la bienvenida a todos de nuevo al Circuito Internacional de Lusail", manifestó.

Por último, el presidente de la FIM, Jorge Viegas, señaló que teniendo en cuenta la situación geopolítica actual "la seguridad" de los pilotos, equipos, oficiales y aficionados "debe ser siempre la prioridad". "Estamos convencidos de que el calendario actualizado garantiza que la cita de Catar se pueda celebrar en las condiciones más seguras y profesionales", concluyó.