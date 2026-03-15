Agencias

El Gran Premio de Catar de MotoGP se mueve de abril a noviembre por la situación en Oriente Próximo

Guardar

El Gran Premio de Catar de MotoGP, inicialmente previsto para el fin de semana del 10 al 12 de abril, se disputará finalmente en el mes de noviembre por la situación geopolítica en Oriente Próximo, ha confirmado este domingo MotoGP, que también ha informado de que se han ajustado las fechas de las citas en Portugal y Valencia.

"Esta decisión se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Catar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes", señaló la organización del Mundial.

Además, desvelaron que este cambio hará que algunas pruebas se muevan para "garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP". Así, el Gran Premio de Portugal en Portimao se celebrará ahora el 22 de noviembre -inicialmente previsto para el 15 de noviembre-, y Gran Premio de Valencia se trasladará al 29 de noviembre -desde el 22 de noviembre-. El resto de pruebas no se verán afectadas.

El CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, aseguró que esta decisión se ha tomado "con mucho cuidado y en plena coordinación" con los partners de Catar y de todo el paddock. "Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel de calidad posible. También somos conscientes de la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento", indicó.

"También me gustaría agradecer a nuestros partners de Portimao y Valencia su colaboración y flexibilidad para ayudarnos a lograr una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional", continuó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Motociclismo de Catar y del Circuito Internacional de Lusail, Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, explicó que apoyan la decisión del aplazar el Gran Premio de su país. "Agradecemos sinceramente a nuestros aficionados, equipos y partners su comprensión y su continuo apoyo, y esperamos dar la bienvenida a todos de nuevo al Circuito Internacional de Lusail", manifestó.

Por último, el presidente de la FIM, Jorge Viegas, señaló que teniendo en cuenta la situación geopolítica actual "la seguridad" de los pilotos, equipos, oficiales y aficionados "debe ser siempre la prioridad". "Estamos convencidos de que el calendario actualizado garantiza que la cita de Catar se pueda celebrar en las condiciones más seguras y profesionales", concluyó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'Cholo' Simeone: "El rendimiento colectivo está siendo superior"

Tras superar al conjunto azulón en el Metropolitano, el técnico argentino se mostró satisfecho por la actual dinámica de su escuadra, destacando la solidez del bloque y el desempeño en ambos tiempos, además de la recuperación física de jugadores clave

'Cholo' Simeone: "El rendimiento colectivo

Ucrania también boicoteará la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

La ausencia de la comitiva ucraniana en el cierre de la cita paralímpica busca denunciar la presencia de representantes rusos y bielorrusos, tras la polémica decisión del Comité Paralímpico Internacional de autorizar sus símbolos durante el evento en Italia

Ucrania también boicoteará la Ceremonia

Irán apela al "ojo por ojo" en su respuesta a los bombardeos de EEUU

El canciller iraní justificó ante NBC la reacción de su país tras ataques realizados desde Emiratos Árabes Unidos, advirtiendo que Occidente usa zonas civiles y defendiendo la continuidad política y el carácter no militar del programa nuclear

Irán apela al "ojo por

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años

Reconocida durante décadas por su talento y carisma, la célebre intérprete deja tras de sí una trayectoria repleta de premios, grandes clásicos teatrales y papeles emblemáticos en la pantalla pequeña que marcaron generaciones de espectadores en España

Muere la actriz Gemma Cuervo

VÍDEO: Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

Reconocido internacionalmente por su influencia en la teoría crítica y el pensamiento social, el autor de “Teoría de la acción comunicativa” deja un legado intelectual que marcó debates contemporáneos sobre democracia, ética y modernidad en Europa y el mundo

VÍDEO: Muere el filósofo alemán