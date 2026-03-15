El activista Francisco Vera ve a Europa cada vez más como "una colonia bajo el yugo de EE.UU."

En una entrevista con Europa Press, Francisco Vera, activista colombiano de dieciséis años y fundador de ‘Guardianes por la vida’, describió una falta de herramientas internacionales para responsabilizar a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Según detalló el medio, Vera señaló que la reciente orden internacional de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por parte de la Corte Penal Internacional, refleja limitaciones del sistema global para responder efectivamente ante quienes infringen derechos fundamentales. En ese contexto, Vera advirtió sobre una crisis de liderazgo en la Unión Europea y expresó preocupación por una pérdida de independencia y relevancia del bloque en la política mundial.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Vera afirmó que la Unión Europea cuenta con un potencial significativo siempre que conserve su autonomía y no asuma un rol subordinado frente a Estados Unidos u otras potencias. El joven activista identificó una tendencia creciente hacia la dependencia europea de decisiones políticas y estratégicas de Washington, fenómeno que, en su opinión, debilita la tradición del continente como actor independiente. Vera describió esta situación diciendo: “Tiene potencial si sigue siendo Europa y no se convierte en una colonia bajo el yugo de Estados Unidos o de cualquier otra potencia, que es a lo que se parece cada vez más”.

Durante la conversación, Vera dirigió críticas al liderazgo actual de la Comisión Europea, específicamente a Ursula von der Leyen, al considerar que su rechazo a un sistema basado en normas compartidas se alinea con retóricas como la del expresidente estadounidense Donald Trump. Recordó que confiar en la fuerza, las armas y la imposición en lugar del diálogo representa una ruptura con los principios que alguna vez guiaron la política europea y que ahora contribuyen a la crisis de influencia global del continente. El joven activista trajo a colación ejemplos de doble estándar en la gestión de la política exterior de países europeos, mencionando a Francia y Alemania por considerar sus posturas inconsistentes, en contraste con otros Estados miembros como España, Irlanda o Eslovenia, que a su juicio mantienen posiciones más coherentes.

Europa Press recogió palabras de Vera acerca del papel de Estados Unidos, que, en opinión del activista, persiste en explotar recursos tradicionales como el petróleo y mantiene una política intervencionista en regiones como Venezuela e Irán. Vera argumentó que los intentos de frenar la transición energética no impedirán que ese cambio ocurra, y mencionó que la riqueza estadounidense se sostiene “básicamente a través del 'fracking', invadiendo un día Venezuela, invadiendo un día Irán y mañana invadiendo quién sabe qué. La transición energética va a suceder, ya no tiene vuelta atrás”.

En el plano internacional, Vera destacó como ejemplo positivo al gobierno de Pedro Sánchez, a quien reconoció por mantener una postura coherente en relación con los conflictos actuales, incluida la guerra en Palestina. El activista consideró que la actitud del ejecutivo español influye de manera positiva dentro de la UE por favorecer un enfoque que prioriza los derechos humanos y el diálogo.

Europa Press consignó también el análisis de Vera respecto a su relación con la política. Manifestó un interés persistente en la actividad política como una de las vías para impulsar cambios, sin considerarla la única opción. Vera declaró: “La verdad, no lo descarto, por supuesto, me gustaría”, al responder sobre una posible candidatura institucional en el futuro. Narró su relación cercana con figuras relevantes del ámbito político español, como Gabriel Rufián, del que destacó su estilo comunicativo. Vera puntualizó que ha conversado con representantes de diversas corrientes, desde el presidente colombiano Gustavo Petro hasta miembros del Partido Popular, y aclaró que su disposición al diálogo depende de que se dé dentro del marco democrático.

El medio Europa Press informó acerca de los orígenes del activismo de Vera, que encontró un impulso determinante en los incendios amazónicos de 2019 y la expansión global de los movimientos juveniles por el clima. El joven lamentó que su trabajo se viera condicionado por amenazas de muerte que motivaron su salida de Colombia para instalarse en Cataluña. Vera señaló que la justicia colombiana ha sido ineficaz en responder a estas amenazas y agradeció a su entorno más cercano el respaldo recibido para sostener su activismo. Expresó gratitud por el acompañamiento de instituciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas —en cuyo Comité de Derechos del Niño fue designado asesor infantil en 2022—, así como de la Unión Europea.

Europa Press detalló que Vera ha impulsado el concepto de ‘ecoesperanza’, una perspectiva que busca enfrentar la ansiedad generada por la crisis climática sin perder de vista la gravedad de los problemas. Para el activista, esta noción implica asumir el caos actual sin resignarse, e invita a las nuevas generaciones a buscar soluciones. Añadió que la democracia participativa representa un instrumento fundamental para recuperar la confianza de quienes han perdido fe en los mecanismos representativos tradicionales. Vera propuso fortalecer la toma de decisiones en ámbitos locales y colectivos, defendiendo una democracia donde los ciudadanos gestionen directamente asuntos de su comunidad y donde los servicios sociales garanticen condiciones dignas para todos.

Durante la entrevista con Europa Press, Vera también abordó el crecimiento de discursos de odio y el papel de la desinformación en alimentar la hostilidad social. Aludió a episodios de agresión verbal hacia autoridades, subrayando el riesgo que representan estas dinámicas para la cohesión social y la democracia. Para enfrentar este fenómeno, Vera impulsa la iniciativa ‘Jóvenes contra el odio’, un movimiento que reúne a jóvenes de diferentes países en la denuncia de los efectos negativos de la desinformación y la impunidad mediática frente a agresiones dirigidas a grupos vulnerables. Relató que han dirigido comunicaciones al Parlamento Europeo para advertir sobre estos temas y buscar acciones concretas de protección.

La trayectoria de Vera, según reportó Europa Press, refleja tanto los riesgos como los retos del activismo juvenil en la actualidad. Reconoció que, sin el apoyo de su familia y de organismos internacionales, sería difícil soportar la presión originada por la violencia y la hostilidad hacia los defensores de derechos humanos. El caso de este activista colombiano ilustra el entrelazamiento de la lucha climática, los debates sobre democracia y las amenazas a los derechos fundamentales, en un escenario en el que la juventud busca recuperar espacios de participación y exigir mayor responsabilidad tanto a gobiernos como a instituciones multilaterales.