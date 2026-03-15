Agencias

(Crónica) El Málaga sube un escalón por otro que baja el Castellón

La escuadra dirigida por Juan Funes cerró una victoria clave frente al Huesca, acercándose a puestos privilegiados tras su tercera celebración en cuatro fechas, mientras el Castellón sufrió otro duro revés ante el Sporting de Gijón

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El conjunto andaluz se apoyó en los goles de Chupete, quien anotó dos veces en el descuento para sellar el marcador y provocar expresivas celebraciones en la grada de La Rosaleda, mientras el Huesca, que terminó en zona de descenso, salía del campo abatido. Según reportó Europa Press, el Málaga Club de Fútbol alcanzó 51 puntos tras superar por 5-3 al Huesca este domingo, ubicándose en la cuarta posición de LaLiga Hypermotion y acercándose a los puestos de ascenso directo en una jornada que dejó al Castellón inmerso en una crisis con otra derrota contundente, esta vez por 4-1 frente al Sporting de Gijón.

Europa Press indicó que el partido en Málaga presentó cambios constantes en el marcador. El Huesca abrió la cuenta, pero la escuadra dirigida por Juan Funes reaccionó con goles de David Larrubia y Adrián Niño, quienes le dieron la vuelta al resultado antes del descanso. En la segunda parte, Joaquín amplió la ventaja para los locales, generando un ambiente favorable en La Rosaleda. El tramo final del encuentro resultó determinante, con dos tantos de Chupete en los minutos añadidos, que aseguraron la victoria malagueña a pesar de la presión del cuadro visitante.

Por su parte, el Castellón prolongó su racha negativa con la tercera derrota consecutiva en su visita a El Molinón. El medio Europa Press detalló que el equipo comenzó arriba tras un penalti ejecutado por Cala, pero el Sporting de Gijón remontó con dos anotaciones de Juan Otero. El partido cambió de rumbo cuando Jeremy Mellot recibió una tarjeta roja en el minuto 65, dejando al conjunto visitante con diez jugadores. El Sporting supo aprovechar la superioridad numérica y completó su goleada, sumando 45 puntos y posicionándose en la pelea por la promoción, mientras que el Castellón quedó con 49 unidades.

Otros encuentros relevantes de la jornada incluyeron el empate sin goles entre Eibar y Burgos en Ipurua. Según apuntó Europa Press, mientras el Eibar vio frenada su racha de victorias, el Burgos no logró su objetivo de integrarse al grupo de los seis primeros. El Córdoba se alejó de la parte alta de la clasificación tras sufrir la quinta derrota seguida, esta vez por 0-2 ante la Real Sociedad B. El equipo vasco, sin presión relacionada con el descenso, consiguió imponerse con solvencia, desplazando al Córdoba hacia la zona media de la tabla.

En Granada, la irregularidad continuó siendo protagonista en el empate 1-1 frente al Andorra, otro equipo comprometido con la lucha por la permanencia. Ambos sumaron un punto, manteniendo la presión en la zona baja y dejando al Granada sin la posibilidad de escalar posiciones en Los Cármenes, donde no logra obtener resultados positivos de manera consistente.

La jornada número treinta de LaLiga Hypermotion se inició el viernes con la victoria del Cádiz por 0-2 en campo del Mirandés. El sábado, el Racing de Santander superó 2-1 a la Cultural Leonesa, el Valladolid se impuso 3-2 ante el Leganés y el Zaragoza venció 2-0 al Almería. Además, el Deportivo de La Coruña derrotó 2-1 al Ceuta.

La fecha se completará el lunes, cuando el Albacete reciba a Las Palmas a las 20:30 horas, según programó la organización del torneo. De acuerdo con Europa Press, tras los resultados obtenidos este fin de semana, la lucha por los puestos de ascenso directo y promoción permanece abierta, mientras varios equipos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y otros intentan salir de la zona comprometida. La jornada también arrojó consecuencias directas para equipos que atraviesan crisis de resultados, como el Castellón y el Córdoba, al tiempo que equipos como el Sporting de Gijón reavivan sus posibilidades de avanzar en la competencia.

Los movimientos en la tabla de posiciones generan expectativas para las siguientes fechas, tanto en la lucha por el ascenso como en la batalla por la permanencia. Equipos que logran victorias relevantes, como el Málaga, fortalecen sus aspiraciones, mientras que aquellos en caída, como el Castellón, enfrentan la presión de recuperar terreno ante una competencia cada vez más exigente en el tramo final del campeonato, según la cobertura realizada por Europa Press.

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