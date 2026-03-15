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Chiara Ferragni, radiante y "muy libre" en la clausura del Festival de Málaga tras superar su proceso judicial

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El Festival de Málaga ha bajado el telón por todo lo alto con una clausura repleta de estrellas en la alfombra roja, donde el glamour y el cine se han dado la mano una vez más. Silvia Marsó, Alfonso Bassave, Karla Sofía Gascón, Mar Flores, Juana Acosta, Patricia Montero, Almudena Cid, Andrea Duro o Dora Postigo han sido algunos de los rostros que han brillado en una noche muy especial para la industria audiovisual. Entre focos, flashes y estilismos cuidados al detalle, la gran protagonista mediática ha sido Chiara Ferragni, que ha reaparecido en España en uno de sus momentos personales más comentados, tras el mediático proceso judicial al que se ha enfrentado en Italia por el conocido 'caso Pandoro'.

La influencer italiana ha posado radiante en el photocall de la clausura, recuperando su papel de icono global de estilo después de unos meses en los que su nombre ha estado más vinculado a tribunales que a alfombras rojas. Ferragni, que se enfrentaba a una posible pena de cárcel por un presunto engaño vinculado a un producto solidario, ha sido finalmente absuelta y el caso ha sido sobreseído, algo que ella misma ha descrito como el cierre de una etapa muy dura en su vida. Lejos de mostrarse contenida, en Málaga se la ha visto segura, serena y muy cercana, atendiendo a los medios y demostrando que está decidida a pasar página.

Preguntada por cómo se encuentra tras su polémico juicio, Chiara ha sido muy clara y honesta. "En un momento en el que me siento muy libre, muy yo misma, y me siento muy bien. Me siento como yo misma, así que, sí", ha confesado, dejando ver que, más allá del resultado judicial, lo que realmente ha cambiado es su manera de situarse ante la exposición pública y las críticas. Sus palabras encajan con el mensaje que ya lanzó tras conocerse la decisión del juez, cuando explicó que no celebraba una victoria sino que cerraba un capítulo, después de dos años "como poco, complejos" viviendo bajo un juicio continuo y sin poder defenderse del todo.

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