Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo dan el último adiós a su madre, la actriz Gemma Cuervo

La capilla ardiente de Gemma Cuervo se ha celebrado este domingo en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, desde las 10 de la mañana, y hasta allí se han acercado familiares y amigos para darle el último adiós. Sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, se han mostrado muy unidos en estos momentos y han recibido las numerosas muestras de cariño de todos los que han querido despedirse.

A las puertas del tanatorio, ha sido primero Fernando quien ha tomado la palabra y ha ejercido de portavoz de la familia. Ha definido a su madre como "una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente", y ha subrayado que es "una persona queridísima". También ha señalado que para ellos "es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes", y ha agradecido expresamente la presencia de los medios.

También ha explicado que la familia va a pasar el día "rodeados de amigos" y ha reconocido que también a quienes han estado cerca de ella les reconforta poder despedirse. Ha detallado que "esto ha sido muy repentino" y que, aunque han disfrutado de su madre "muchísimo tiempo, con muy buena salud", una "agudización de un EPOC así de golpe" se la ha llevado. Ha puesto en valor que son "casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital".

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre, subrayando el "legado de amor infinito" que deja en su familia y en todas las personas que la rodearon. Ha explicado que, en momentos de dolor, lo que realmente reconforta es el amor y la unidad familiar, y ha recordado cómo Gemma siempre estaba dispuesta a recibir visitas con alegría.

Además, ha puesto en valor la importancia de "sembrar cosas buenas" en la vida de los demás, resaltando que sus padres fueron pioneros en conciliación y en la construcción de la democracia, y que ella pudo disfrutar en vida de muchos reconocimientos que han dejado una huella imborrable tanto en su entorno como en la sociedad.