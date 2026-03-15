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Casi 22.000 socios han votado en las elecciones del Barça, un 19,19% del censo a las 13.30 horas

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Un total de 21.978 socios y socias del FC Barcelona ya habían ejercido su derecho a voto hasta las 13.00 horas de este domingo en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, lo que supone un 19,19% de participación del censo electoral, según informó el secretario de la Junta Directiva de la entidad, Josep Cubells.

Cubells compareció ante los medios para ofrecer los nuevos datos de participación de una jornada electoral en la que los socios están llamados a elegir al nuevo presidente del club entre los candidatos Joan Laporta y Víctor Font.

"Queremos decir que nos tenemos que enorgullecer, porque la participación es mayor que en anteriores elecciones. Esperamos que el socio siga viniendo con ilusión a ejercer su derecho a voto y elegir al nuevo presidente de nuestro club", señaló el dirigente azulgrana.

Por sedes, la mayor parte de los votos se han emitido en Barcelona, con 18.850 papeletas depositadas hasta las 13.00 horas, mientras que en Girona han votado 1.405 socios, en Tarragona 1.032, en Lleida 415 y en Andorra 276.

En los comicios de 2021, a las 13.00 horas, habían votado 37.350 socios, un 34,03 por ciento, pero esas cifras incluían ya el voto previo por correo y, presencialmente, fueron menos los socios y socias que ejercieron su derecho al voto. En 2015, por ejemplo, a las 13.00 horas había votado el 20,22 por ciento del censo (22.166 votos), cifras muy parejas a las de este domingo.

Previamente, hasta las 11.00 horas, un total de 7.240 socios ya habían votado en los comicios, lo que suponía un 6,32% del censo electoral.

En esa primera comparecencia, Cubells explicó que la jornada había arrancado "con plena normalidad" y destacó la "gran afluencia" registrada en las distintas sedes electorales durante las primeras horas de votación, en un día soleado en Barcelona que, según apuntó, invitaba a los socios a acudir a decidir "el futuro del club".

Las urnas permanecerán abiertas durante toda la jornada electoral hasta las 21.00 horas, momento en el que se cerrará la votación y dará comienzo el escrutinio para conocer al nuevo presidente del FC Barcelona.

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