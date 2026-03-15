Agencias

Aumenta a 850 la cifra de muertos por la ofensiva israelí en Líbano durante la guerra de Irán

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Al menos 850 personas han muerto, entre ellas 107 niños y 2.105 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados desde el pasado 2 de marzo sobre Líbano, según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad, con la guerra de Irán como telón de fondo.

El balance del sábado informaba de 826 fallecidos, por lo que en las últimas 24 horas serían 24 las nuevas defunciones contabilizadas por el Centro de Operaciones Sanitarias de Emergencia del Ministerio.

En particular destaca el incremento de fallecidos entre la categoría de personal sanitario, 32, mientras siguen encontrando trabajadores sanitarios muertos bajo los escombros de un centro de atención primaria de Burj Qalauiya, escenario de un ataque que ha dejado más de una decena de fallecidos.

Asimismo, el informe denuncia que cinco hospitales han tenido que cesar su actividad como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes.

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