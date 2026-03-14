'Yo no moriré de amor' y 'El jardín que soñamos' ganan la Biznaga de Oro a mejores peliculas

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo novena edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'El jardín que soñamos ', de Joaquín del Paso.

Así lo han dado a conocer este sábado la presidenta del jurado de largometrajes a concurso, Jaione Camborda, acompañada del director del certamen, Juan Antonio Vigar, y el resto del jurado. El Premio Especial del Jurado ha sido para la película ''Iván & Hadoum.', de Ian de la Rosa.

El Premio del Público ha sido 'Hanger rojo, de Juan Pablo Sallato. Y se ha establecido un Premio del Público por Votación en Sala para 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz De Lope Díaz

La Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Masculina se ha otorgado a Nicolás Zárate por su personaje en 'Hangar rojo, con mencion especial a Silver Chicón por 'Iván & Hadoum'. El reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Júlia Mascort por 'Yo no moriré de amor', con mención especial para Ángeles Pradalpor 'Ángeles'.

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