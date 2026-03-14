Agencias

Ucrania también boicoteará la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Guardar

La delegación de Ucrania también boicoteará la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que se celebrará el próximo domingo, tras haberse ausentado ya de la gala inaugural del 6 de marzo, en señal de protesta por permitirse en esta cita la presencia de banderas de Rusia y de Bielorrusia.

En contraste con los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados un mes antes en el norte de Italia, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) sí levantó esa prohibición de mostrar símbolos nacionales rusos y bielorrusos.

Valeriy Sushkevych, presidente del Comité Paralímpico Nacional de Ucrania, fue preguntado este sábado por la agencia dpa si su país va a participar en la Ceremonia de Clausura. "No, nunca. Allí se izará la bandera de un Estado asesino. Estos Juegos Paralímpicos son los peores de la historia", declaró al respecto.

El dirigente, de 71 años, acusó a muchos deportistas paralímpicos rusos de apoyar abiertamente al líder del Kremlin, Vladimir Putin, quien lleva más de cuatro años librando una guerra contra Ucrania con el apoyo del Ejército de Bielorrusia en el mismo conflicto.

"Los medallistas de oro rusos han dedicado sus medallas a Putin, no al país ni al pueblo ruso. Esto demuestra que los deportistas no solo representan a su país, sino también al terrorismo, la guerra y los ataques militares. Es terrible", añadió Sushkevych al respecto.

Lituania también anunció que no irá a la Clausura, como protesta. "Estamos profundamente decepcionados por la situación", dijo un portavoz de su delegación a la dpa. Las representaciones de Ucrania y Lituania, junto a las de República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia y Polonia, boicotearon por completo la Ceremonia de Apertura; solamente 28 de las 55 naciones en estos JJ.PP. desfilaron con sus deportistas en Verona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Heridos seis soldados franceses por un ataque con drones contra una base en el Kurdistán iraquí

Seis militares franceses sufren lesiones tras una ofensiva con vehículos aéreos no tripulados en una instalación compartida con fuerzas kurdas, según autoridades de Erbil; cuatro fueron hospitalizados, mientras el Estado Mayor galo confirma su rol en entrenamiento antiterrorista

Heridos seis soldados franceses por

Trump afirma que la guerra en Irán avanza "muy bien" y dice que es un país de "terror y odio"

Durante un acto oficial, el mandatario estadounidense elogió la actuación militar junto al gobierno israelí y afirmó: “Nuestro Ejército es insuperable, nunca ha habido nada igual”, tras trece días de ofensiva en territorio iraní según cifras oficiales

Trump afirma que la guerra

El Betis tropieza en Atenas con un polémico penalti y Endrick borra la ventaja del Celta

Un penalti señalado en los últimos minutos y una expulsión condicionaron el resultado para los equipos españoles, que deberán remontar en la próxima jornada europea si quieren avanzar en la competición continental y evitar una eliminación temprana

El Betis tropieza en Atenas

El Ejército de EEUU afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

CENTCOM informó que una nave de reabastecimiento se precipitó en una zona aliada durante la operación conjunta con Israel contra Irán, resaltando que las primeras investigaciones descartan ataques como causa y que continúan las tareas de localización de la tripulación

Infobae

El Gobierno libanés dice que trabaja para detener una guerra que "no ha elegido"

Cerca de 700 personas han muerto en Líbano en menos de dos semanas tras la ofensiva israelí, mientras el primer ministro advierte sobre la gravedad de la situación y exige unidad para evitar el riesgo de una crisis mayor

El Gobierno libanés dice que