Temporal de viento y oleaje en el Mediterráneo este domingo mientras la nieve regresa a los Pirineos

La Península Ibérica se verá afectada este domingo por una masa de altas presiones de componente noroeste que generará cielos cubiertos en Galicia y precipitaciones en la vertiente cantábrica, aunque el día tendrá como protagonista un fuerte temporal de viento en el Mediterráneo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en el sur de Tarragona y en el Ampurdán donde se esperan rachas máximas entre los 90 y 100 km/h y olas máximas entre los 9 y 11 metros.

Igualmente, la Comunidad Valenciana y Baleares presentan avisos naranja por rachas máximas de hasta 80 km/h y posibilidad de oleaje entre los 9 y los 12 metros de altura, con los mayores riesgos en Menorca y Mallorca.

La Aemet no descarta, que con la entrada de una borrasca por el Mediterráneo, se produzcan algunas precipitaciones por esta zona a lo largo del día.

Por su parte, también se esperan precipitaciones en forma de nieve en los Pirineos a partir de unos 800 a 1.000 metros de altitud, donde se esperan acumulados entre los 10 y 20 cm.

También podría nevar de forma más débil en otras zonas montañosas de la mitad norte por encima de entre 1.000 y 1.400 metros. Asimismo, podrían formarse bancos de niebla en áreas de las cordilleras del interior peninsular.

En el resto de la Península predominarán los cielos nubosos al inicio del día, tendiendo a poco nubosos o despejados con el paso de las horas, aunque no se descartan chubascos débiles durante la primera mitad de la jornada.

En Canarias, se prevén cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago los cielos permanecerán poco nubosos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en la mitad occidental de la Península y en el extremo nordeste, mientras que en el resto del territorio y en Baleares se registrarán ligeros descensos, más acusados en zonas de Pirineos y del Sistema Ibérico.

Las mínimas experimentarán un ligero ascenso en Galicia, el área cantábrica y el suroeste peninsular, mientras que descenderán ligeramente en el resto de la Península y en Baleares, con caídas más intensas en zonas de la Meseta. En Canarias también se prevén ligeros descensos térmicos. Además, se esperan heladas débiles en áreas de montaña.

En el interior peninsular, el viento será en general flojo a moderado en la mitad occidental, mientras que en la oriental se espera moderado con intervalos de fuerte. En el mar de Alborán soplará poniente moderado, mientras que en Canarias se prevé alisio débil.