Pertiguista canadiense Alysha Newman, bronce en París, sancionada con 20 meses por dopaje

Redacción deportes, 1 may (EFE).- La atleta canadiense Alysha Newman, bronce en pértiga en los Juegos de París 2024, ha sido sancionada con 20 meses por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés), dependiente de World Athletics, por no haber sido localizada en tres ocasiones para someterse a un control antidopaje.

Newman, de 31 años y que ha aceptado el castigo, no podrá competir hasta el 2 de agosto de 2027, después de que su castigo entrase en vigor el 3 de diciembre del pasado año, informa AIU en su informe.

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El primer control en el que no estuvo disponible se programó el 27 de febrero del pasado año y alegó que no había llegado a tiempo por haber perdido las llaves de su coche.

El segundo fue el 17 de agosto, sin que tampoco estuviera en la ubicación que había notificado, y el tercero, el 23 de agosto, cuando Newman se ausentó después de posponer el test al aducir que tenía que ir a la grabación de un programa de televisión.

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El mayor éxito de la pertiguista fue en París 2024, cuando consiguió el bronce con 4,85 metros, en la prueba ganada por la australiana Nina Kennedy, con 4,90, y en la que fue segunda la estadounidense Katie Moo, con 4,85, pero con menos intentos que la canadiense.

En los Mundiales, su mejor resultado fue el quinto puesto en Doha 2019, en los que fue quinta con un salto de 4,80 metros.

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La atleta mantiene su medalla de París porque sólo pierde sus resultados y premios obtenidos durante el periodo de la sanción. EFE