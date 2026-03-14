Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años

Más de cien producciones teatrales conforman el legado artístico de Gemma Cuervo, quien falleció en Madrid a los 91 años, tal como informó la familia de la actriz. La intérprete desarrolló a lo largo de seis décadas una carrera destacada que abarcó teatro, cine y televisión. Según detalló la fuente original, Gemma Cuervo se consolidó como una figura ampliamente reconocida en la escena española gracias a personajes emblemáticos como Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' y su participación en decenas de obras teatrales clásicas.

De acuerdo con la información publicada, su recorrido le permitió figurar entre las actrices más queridas por la audiencia, especialmente gracias a su versatilidad en proyectos audiovisuales y en la interpretación de textos fundamentales del repertorio dramático nacional e internacional. El medio consignó que su trayectoria incluyó más de sesenta montajes y que, en el ámbito televisivo, alcanzó una popularidad significativa a partir de su participación en programas y series, entre ellas las comedias de los hermanos Caballero que la presentaron a nuevas generaciones.

En teatro, Gemma Cuervo protagonizó textos escritos por autores como Albert Camus, Federico García Lorca y Fernando de Rojas. Dentro de sus colaboraciones más reconocidas figuran montajes de 'El malentendido', bajo la dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre', 'La Celestina', 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega y 'Los siete infantes de Lara'. También trabajó sobre obras de Ramón María del Valle-Inclán y Robert Patrick, y asumió tareas de dirección e interpretación en piezas como 'Siempre no es toda la vida' y 'El otro William'.

El medio reportó que su llegada a la televisión ocurrió en la década de 1960 con apariciones en formatos como 'Estudio 1', proyecto centrado en acercar el teatro a la pantalla, y en el ciclo 'Historias para no dormir'. Su proyección ante el público masivo se consolidó al ingresar al reparto de series de ficción aún recordadas, en particular gracias a su papel como Vicenta, así como en otras comedias de amplia difusión, como 'La que se avecina'.

A lo largo de su carrera, Gemma Cuervo recibió distinciones que reflejaron el reconocimiento de la crítica y del público. Entre estos galardones figuran el Premio Nacional de Teatro del año 1965, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid entregada en 2018 y el Premio Max de Honor de 2021, distinción otorgada a figuras de relevancia en el ámbito teatral. Según publicó la fuente original, la actriz mantuvo en los últimos años una vida más familiar y menos expuesta, alejándose de los focos para priorizar su salud, aunque permaneció en contacto con su audiencia a través de redes sociales.

El medio detalló además que, pese a la menor presencia pública en sus últimos años, la memoria de su labor siguió vigente tanto en sus seguidores como entre sus colegas, quienes resaltaban su actitud y su implicación profesional en los proyectos donde participó. La muerte de Gemma Cuervo marca el cierre de una etapa en la historia escénica y televisiva española, dejando una huella expresada en los numerosos trabajos y el aprecio mostrado por quienes compartieron escenario y set con ella.