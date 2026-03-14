Montero incide en que el Gobierno aprobará cuando sea "oportuno" las medidas por la subida de precios

El posible impacto de la reciente liberación de barriles de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía podría empezar a verse en los precios finales en aproximadamente dos o tres días, de acuerdo con las estimaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra destacó esta premisa tras explicar que el Ejecutivo mantiene un seguimiento constante a la evolución de los precios energéticos y del petróleo, especialmente tras los recientes acontecimientos internacionales. Según informó el medio Europa Press, el Gobierno asegura contar ya con un paquete de medidas preparado para hacer frente al aumento de costes energéticos y de combustibles, pero su aprobación dependerá del contexto internacional y europeo, ajustándose a las variaciones del mercado.

Durante su intervención en Algeciras, tras mantener una reunión con representantes de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Montero subrayó que la decisión de activar este plan de respuestas ante la subida de precios se tomará únicamente cuando resulte "adecuado y oportuno". Tal como detalló Europa Press, la ministra dejó claro que el Gobierno solo aprobará el conjunto de ayudas cuando la situación lo requiera, considerando los efectos de la guerra en Irán, originada tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Estas medidas previstas, aseguró, tendrán distinta intensidad en función de cómo evolucionen los precios en las próximas jornadas.

La ministra de Hacienda resaltó como objetivo central la reducción de los costes de la energía, tanto para la industria nacional como para las familias y el tejido productivo: "Lo fundamental es conseguir un abaratamiento del coste energético", manifestó ante los medios, según recogió Europa Press. Este abaratamiento, aclaró, dependerá de diferentes factores, incluidos los efectos que la guerra y otras tensiones internacionales provocan en el precio de las materias primas y de los combustibles. El seguimiento se centra especialmente en la evolución del precio del barril de petróleo, que experimenta oscilaciones considerables, según la ministra.

De acuerdo con Europa Press, Montero indicó que el análisis sobre cuándo poner en marcha el paquete de medidas también tendrá presente el resultado de la próxima cumbre del Consejo Europeo. La ministra explicó que las decisiones globales que adopte Europa pueden influir en las actuaciones del Ejecutivo español, ya sea para reforzar o coordinar estrategias, “porque hay limitaciones en determinadas materias primas”, como los combustibles, y Europa debe establecer directrices que los Estados miembros seguirán.

La vicepresidenta detalló que el Ejecutivo ha identificado dos sectores especialmente sensibles: el transporte, particularmente por carretera, y el agrícola, ambos afectados de forma particular por los incrementos de costes y por eventuales problemas de suministro. Europa Press señaló que Montero destacó que existe una “especial afectación” en estos ámbitos, lo que explica que las políticas de apoyo se diseñen con atención a sus necesidades específicas.

En referencia a la protección social, Montero se refirió al reciente decreto-ley del llamado “escudo social” que el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados, destinado a evitar cortes de suministro y a resguardar los ingresos familiares frente al encarecimiento de las materias primas. Según publicó Europa Press, la medida no fue convalidada en el Congreso por la negativa de varios grupos del arco parlamentario, incluidos el PP, Vox y Junts. A pesar de este revés, la ministra afirmó que el Ejecutivo presentará nuevamente iniciativas para evitar vulneraciones de derechos básicos derivados del contexto económico.

La protección de los sectores industrial y ciudadano ante crisis coyunturales ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno, particularmente ante episodios de incremento extraordinario en los precios de materias primas impulsados por conflictos armados. Europa Press citó a Montero recordando que en ocasiones anteriores el Ejecutivo ya actuó en defensa de la economía de las familias y de la industria, destacando la diferencia de respuesta frente a la que adoptaron otros gobiernos en crisis previas.

El calendario para la aprobación del nuevo paquete de medidas sigue abierto, según enfatizó la vicepresidenta. Europa Press reportó que Montero reiteró que todas las iniciativas están listas para aprobarse en cuanto sea necesario y que el Ejecutivo decidirá la fecha exacta en función del comportamiento de los precios internacionales. Mencionó que podría ser tan pronto como el martes, durante la próxima reunión del Consejo de Ministros, aunque la adopción podría retrasarse uno o varios días si las circunstancias así lo aconsejan.

Al final de su comparecencia, la ministra planteó que las fluctuaciones recientes en los mercados energéticos y de materias primas tienen su origen en una “guerra ilegal”, y que la mejor solución pasa por una desescalada del conflicto y un retorno al diálogo. Montero apeló a que las partes implicadas prioricen la diplomacia y el respeto al derecho internacional, subrayando la necesidad de proteger los derechos fundamentales a nivel global.

Durante todo el encuentro, la ministra insistió en que los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Gobierno de España para articular medidas dirigidas a proteger tanto a las industrias como a las familias cuando el contexto internacional provoque coyunturas de crisis, reafirmando la disposición del Ejecutivo a actuar con rapidez y flexibilidad según se desarrollen los acontecimientos internacionales y europeos, tal como detalló Europa Press.