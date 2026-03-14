Agencias

Gavi recibe el alta médica y estará disponible para el Barça-Sevilla

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El centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha recibido el alta médica más de cinco meses después de lesionarse el menisco de la rodilla derecha y estará disponible para el partido que los de Hansi Flick afrontarán este domingo ante el Sevilla FC en el Sportify Camp Nou, correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports.

El '6' azulgrana fue sometido a una artroscopia el 23 de septiembre de 2025 para suturar el menisco con el objetivo de preservarlo, con un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y cinco meses. Hasta ese momento, el andaluz solo había disputado 20 minutos en la primera jornada ante el Mallorca y 45 en la segunda ante el Levante.

Ahora, 172 días después de operarse, recibe el alta médica y regresará a una convocatoria que le ofrecerá la oportunidad de volver a jugar 205 días más tarde.

La noticia la adelantó Flick en rueda de prensa. "Estará disponible, ya tiene el alta. Estoy contento. Espero que pueda disputar algún minuto, estaría bien tenerle de vuelta. En el entrenamiento lo hemos visto, su dinámica ha sido muy buena, me ha gustado mucho lo que he visto, pero obviamente hay que gestionarlo", advirtió.

"Ahora está bien. Él sabe que hay que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y también sabemos que tiene muchos años de fútbol por delante, eso es lo que hay que tener en cuenta. Estoy muy contento de tenerle de vuelta", continuó.

Además, explicó que el jugador "tiene la actitud adecuada". "Y eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Cuando uno tiene la confianza como él, confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Y puede jugar. Pero quizás hay que cambiar algunas cosas. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad y siempre quiere darlo todo por este equipo", finalizó.

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