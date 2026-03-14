El Atlético-Barça se jugará el sábado 4 de abril a las 21.00 horas

El cierre de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports se disputará el lunes 6 de abril con el encuentro entre Girona y Villarreal en el estadio de Montilivi, programado para las 21.00 horas. La organización confirmó este sábado el calendario de todos los partidos de esta fecha, tal como detalló LaLiga, que precisó tanto la apertura como el cierre de la jornada y la hora de los choques más destacados.

Según informó LaLiga, el primer partido de la trigésima jornada se celebrará el viernes 3 de abril. Rayo Vallecano y Elche serán los equipos encargados de inaugurar la fecha, midiéndose a las 21.00 horas. De acuerdo con la información publicada por el organismo, este duelo marcará el inicio de una serie de encuentros donde varios equipos buscarán avanzar posiciones en la tabla.

El Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona el sábado 4 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un compromiso fijado para las 21.00 horas. LaLiga consignó que este enfrentamiento reúne a dos de los clubes con aspiraciones más altas de la temporada, lo que hace prever un duelo relevante para la definición de puestos europeos.

En esa misma jornada sabatina, la programación arrancará con el partido Real Sociedad frente a Levante UD a las 14.00 horas. Más tarde, a las 16.15, el Real Madrid jugará como visitante contra el RCD Mallorca en el estadio Son Moix. Posteriormente, a las 18.30, Deportivo Alavés recibirá a CA Osasuna. La secuencia sabatina culminará con el enfrentamiento Atlético-Barcelona por la noche.

El domingo 5 de abril, el primer duelo será entre Getafe CF y Athletic Club a las 14.00 horas. Horas después, Valencia CF recibirá a RC Celta a las 16.15. Ese mismo día, Real Oviedo se enfrentará a Sevilla FC en el siguiente turno, a las 18.30 horas, mientras que el último partido dominical lo protagonizarán Real Betis y RCD Espanyol, previsto para las 21.00 horas, agregó LaLiga.

El calendario determinado para la trigésima fecha contempla diez partidos distribuidos en cuatro días consecutivos. Todos los encuentros cuentan con horarios nocturnos o vespertinos, lo que atiende a criterios de audiencia y logística, indicó el organismo.

Destaca la visita del Real Madrid al Mallorca, uno de los partidos de interés por la lucha por el liderato. Según consignó LaLiga, este partido se desarrollará a las 16.15 horas, en una franja central que suele concentrar seguimiento mediático y asistencia. Además, el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y FC Barcelona el sábado en horario estelar representa un punto de atracción para la afición, dadas sus implicancias en la parte alta de la clasificación.

El calendario oficial de la jornada 30 quedó establecido con los siguientes partidos y horarios, de acuerdo con lo difundido por LaLiga:

- Viernes 3 de abril, Rayo Vallecano contra Elche, 21.00 horas.

- Sábado 4 de abril, Real Sociedad frente a Levante UD, 14.00 horas; RCD Mallorca ante Real Madrid, 16.15 horas; Deportivo Alavés versus CA Osasuna, 18.30 horas; Atlético de Madrid frente a FC Barcelona, 21.00 horas.

- Domingo 5 de abril, Getafe CF ante Athletic Club, 14.00 horas; Valencia CF contra RC Celta, 16.15 horas; Real Oviedo frente a Sevilla FC, 18.30 horas; Real Betis contra RCD Espanyol, 21.00 horas.

- Lunes 6 de abril, Girona FC ante Villarreal CF, 21.00 horas.

Los clubes afrontarán una fase crucial de la temporada en esta trigésima jornada, con varios equipos disputando plazas europeas, mientras otros intentarán evitar posiciones comprometidas en la tabla. La organización comunicó que esta programación responde a la intención de optimizar el desarrollo del certamen acorde a la planificación deportiva y los compromisos televisivos.

Según publicó LaLiga, la definición de horarios para cada partido involucra distintos factores, entre ellos acuerdos de retransmisión y necesidades de desplazamiento de los equipos. El calendario oficial permitirá a los aficionados planificar su seguimiento de los partidos, distribuidos entre viernes y lunes, una estructura que se mantiene a lo largo de la temporada actual del campeonato nacional.