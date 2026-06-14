Alemania, Francia, R. Unido e Italia se muestran dispuestos a levantar sanciones a Irán

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron este lunes dispuestos a levantar las sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.

"Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear", declararon los cuatro, y se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para este fin, tras subrayar que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear".

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Para Berlín, París, Londres y Roma es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta a pocas horas de que dé comienzo en Évian (Francia) una cumbre del G7 en la que el conflicto en Oriente Medio es uno de los temas destacados de la agenda. EFE