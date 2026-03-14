(Crónica) El Girona castiga al Athletic y el colista Oviedo aturulla al Valencia

El Girona FC ha vencido este sábado por 3-0 al Athletic Club en una demostración gerundense de puntería, durante una jornada 28 de LaLiga EA Sports donde el colista Real Oviedo ha derrotado por un estrecho 1-0 al Valencia CF y ha alimentado su sueño de luchar por la permanencia.

En Montilivi, y con asistencia de Viktor Tsygankov, Hugo Rincón marcó el 1-0 en el 4' con un centro-chut que se envenenó a un palmo del suelo hasta colarse junto al poste más lejano. Tardó en llegar la réplica del Athletic, con un remate de Álex Berenguer que frenó Paulo Gazzaniga, y en el 40' Unai Simón desvió un tiro raso y peligroso de Vladyslav Vanat.

A la vuelta del descanso, Gazzaniga brilló con paradas de mérito. Primero despejó entre palos un disparo a bocajarro de Gorka Guruzeta, luego taponó también una semivolea de Aymeric Laporte en el área pequeña y después voló para mandar a córner un cabezazo del propio Guruzeta.

Por parte local, Azzedine Ounahi destacó con disparos desde fuera del área, a cada cual más punzante, hasta tener premio con el 2-0 en el 77'. En un contragolpe que lanzó él, pasó al costado derecho para la llegada de Claudio Echeverri; éste giró sobre sí mismo y disparó ante la salida de Simón, el balón rebotó en Yuri Berchiche e hizo una rápida chilena.

Aunque la dirección ahí no iba bien, se convirtió en una asistencia indirecta para que Ounahi remachase el gol. Con su defensa deslavazada, Tsygankov erró en el 88' un derechazo a bocajarro y franco delante de la portería. No obstante, en el descuento asistió el 3-0 a Echeverri, quien se perfiló dentro del área rival hasta marcar con un remate de empeine.

SE APRIETA TODO EN LA MITAD DE LA TABLA

Esta victoria asentó al Girona con 34 puntos en mitad de tabla y lo acercó al equipo bilbaíno, que tiene 35. Por debajo de los dos está con 32 el Valencia, a raíz de su derrota por la mínima en el Estadio Carlos Tartiere. Pronto creó peligro Thiago Fernández para los ovetenses y respondió Largie Ramazani por parte 'che' en el 25', pero sin pólvora.

A la media hora y tras un córner, Thiago Fernández regateó a un rival y centró raso para David Costas, que anotó el 1-0 con un derechazo que subió con fuerza. Antes del descanso siguió enchufado Thiago Fernández, provocando una parada de Stole Dimitrievski, y al regreso de vestuarios contestó el Valencia, como evidenció un tiro potente de José Luis Gayà.

En el 70' tuvo otro remate Ramazani, si bien el que acertó fue en el otro lado del campo Alberto Reina con un derechazo inapelable que entró en la portería tras besar la parte baja del larguero; sin embargo, quedó anulado por fuera de juego de un compañero. En los instantes finales, el Oviedo echó el cerrojo y ató su victoria para alcanzar ya los 21 puntos.